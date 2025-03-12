Вперше в Україні: на Виноградарі з'явиться двоярусний тунель метро

Під час будівництва метрополітену на Виноградар вперше в Україні з'явиться двоповерховий тунель.



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Про це повідомив головний інженер КП "Київський метрополітен" Арсен Ісаков в інтерв’ю для Київ 24.

За його словами, станом на 12 березня правий тунель від станції метро "Сирець" до станції "Мостицька" вже прокладено. Наразі тривають підготовчі роботи на шести будівельних майданчиках. Зокрема, на ділянці біля майбутньої станції "Варшавська" ведеться будівництво унікального двоярусного тунелю.

Ісаков зазначив, що рішення щодо двоповерхового тунелю прийняли через щільну забудову на території.

"Простору немає, тому ми не можемо будувати (тунель, — ред) в класичному стилі — паралельно в одній площині два тунелі. На початку вони будуються, як зазвичай, а потім сходяться і виходять на другий рівень", — пояснив інженер.

Наразі також виконуються роботи на одному з будмайданчиків, де роблять вертикальний стовбур. За словами Ісакова він знадобиться у майбутньому, коли побудують лівий тунель.

Відновлення будівництва метро на Виноградар

Новий тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар загальною вартістю 13 956 млн грн столичний метрополітен оголосив 13 червня 2024. Його виграла компанія “Автострада”, яка відновлювала аварійний тунель між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

15 серпня стало відомо про укладання договору з нею на добудову метро на Виноградар. На початку листопада 2024 з’явилась інформація про відновлення будівництва “зеленої” гілки метро. Нині сотні будівельників працюють на кількох майданчиках, що розташовані як на землі, так і під землею.

Будівництво метро на Виноградар у Києві відновилося в листопаді 2024 року після кількарічної перерви. Новим підрядником замість Київметробуду стала група "Автострада". Кінцевий термін будівництва метро планується на 1 квартал 2027 року.

Нагадаємо, суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про стягнення 139 млн гривень з компанії, яка порушила умови договору щодо будівництва метро. Колишній підрядник мав будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклав виділені гроші на депозит. Кошти будуть стягнуті на користь бюджету Києва.