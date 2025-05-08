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ВСУ будут использовать отечественные помповые ружья: могут уничтожать дроны

Минобороны допустило к эксплуатации три модификации помповых ружей
Минобороны допустило к эксплуатации три модификации помповых ружей. Фото:mod.gov.ua

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины сразу три модификации гладкоствольных помповых ружей отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Эффективность в бою

Отмечается, что отечественные насосные ружья 12 калибра предназначены для выполнения широкого спектра тактических задач. Они используют патроны с длиной гильзы 76 миллиметров, которые могут снаряжаться пулями или дробью.

Оружие отличается эффективностью, в частности, в ближнем бою, простотой в эксплуатации и надежностью. Такие стволы очень уместны для пехотинцев (как вспомогательное оружие) в бою в плотной городской застройке или в узком окопе.

Кроме того, в российско-украинской войне помповые ружья также демонстрируют эффективность как средство противодействия вражеским дронам-камикадзе. Снаряженное зарядами с дробью ружье активно применяется для уничтожения БпЛА на малом расстоянии, особенно во время их мероприятия на цель.

Украинские помповики компактны, оснащены рельсами. К ним также можно монтировать вспомогательные принадлежности:

  • ручки переноса огня,
  • коллиматорные прицелы,
  • фонари,
  • лазерные целеуказатели.

Компактность оружия обеспечивается сложными или телескопическими примерами, регулируемыми под анатомические параметры стрелка.

Кроме того, в Украине начали по лицензии серийно производить стрелковое оружие западных моделей. Это, в частности, чешская штурмовая винтовка CZ Bren 2, которая благодаря эргономичности, меньшему весу и модульной конструкции превосходит распространённый в войсках автомат Калашникова.

Об украинском оружии

Отныне вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже   заключило контракты   с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько