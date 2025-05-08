ЗСУ використовуватимуть вітчизняні помпові рушниці: можуть знищувати дрони

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України відразу три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ефективність у бою

Зазначається, що вітчизняні помпові рушниці 12 калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Вони використовують патрони із довжиною гільзи 76 міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом.

Зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи дуже доречні для піхотинців (як допоміжна зброя) у бою в щільній міській забудові чи вузькому окопі.

Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам-камікадзе. Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БпЛА на малій відстані, особливо під час їхнього заходу на ціль.

Українські помповики компактні, оснащені рейками. До них також можна монтувати допоміжне приладдя:

ручки перенесення вогню,

коліматорні приціли,

ліхтарі,

лазерні цілевказівники.

Компактність зброї забезпечується складними або телескопічними прикладами, які регулюються під анатомічні параметри стрільця.

Крім того, в Україні почали за ліцензією серійно виробляти стрілецьку зброю західних моделей. Це, зокрема, чеська штурмова гвинтівка CZ Bren 2, яка завдяки ергономічності, меншій вазі та модульній конструкції перевершує розповсюджений у військах автомат Калашникова.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.