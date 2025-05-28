Введение лимитов на карточные переводы в Украине могут увеличить спрос на "крипту" на 10% — основатель первой украинской криптобиржи

В рамках борьбы с мошенничеством украинские банки с 1 июня вводят лимиты на карточные переводы. Этот шаг может стимулировать спрос на покупку криптовалютных активов в Украине на 10%. Об этом Delo.ua рассказал бывший владелец первой украинской криптобиржи KUNA Михаил Чобанян.

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В первый день лета 2025 для клиентов финансовых учреждений среднего и низкого уровня риска лимиты переводов с карты на карту в месяц снизится со 150 тысяч гривен до 100 тысяч, а для высокорисковых клиентов останется на уровне 50 тыс. грн. Михаил Чобанян считает, что усиление контроля за карточными переводами клиентов заставят часть населения искать альтернативы банковскому сектору, среди которых одним из самых популярных являются криптовалюты.

"Для тех, кто уже активно пользуется криптой, почти ничего не изменится — для них это привычная практика. Массового перехода на криптовалюту не ожидается, разве что частичный рост интереса — примерно на 10%. В целом ситуация усложнится для всех: бытовые финансовые операции станут более дорогими и менее удобными", — говорит NA.

При этом эксперт добавляет, что меры по контролю карточных переводов в Украине начались еще в марте 2023 года, когда Национальный банк начал борьбу с нелегальными онлайн-казино. Он отмечает, что в рамках этой кампании регулятор фактически заблокировал переводы из-за большинства финансовых компаний, предоставлявших услуги денежных переводов.

"Переводы типа аккаунт-карта и карта-аккаунт — это части единой схемы. Со временем рынок перешел от финкомпаний к переводам между физлицами. Создали ботов, которые подключали карты многих людей к общему "серверу" для переводов с карты на карту. Фактически гривню с платежного или криптосервиса. тысяч, теперь его значительно снижают", — отмечает Михаил Чобанян.

Он уточняет, что после очередного снижения лимитов участникам P2P-системы переводов (отправляющие деньги с карты на карточку) потребуется вдвое больше карт, чтобы обработать тот же объем средств.

По словам Чобаняна, идея заключается не в полном запрете, а в техническом усложнении процесса, хотя среди минусов эксперт подчеркивает, что из-за таких ограничений могут в первую очередь пострадать не организаторы теневых схем, а рядовые украинцы, для которых денежная сумма в 50 тыс. грн большой.

Могут ли государственные органы отслеживать движение криптовалют

Криптовалюта считается относительно анонимным финансовым инструментом. Однако поскольку пользователи криптобирж обязаны проходить верификацию с предоставлением документов, а все транзакции между кошельками фиксируются в блокчейне, движение криптоактивов украинцев теоретически может отслеживаться государственными органами, в частности налоговой.

" Налоговая действительно может отслеживать криптотранзакции, но на практике это трудно реализовать. Это требует сложного программного обеспечения, а квалифицированных специалистов для этого немного. Поэтому отслеживание коснется только крупных операций — мелкие пользователи не станут объектами внимания, поскольку стоимость мониторинга каждой отдельной транзакции будет значительно выше.

По результатам опроса, проведенного в крупных городах Украины криптобиржей WhiteBIT совместно с Gradus Research, более 25% украинцев владеют криптоактивами. По уровню распространенности в Украине криптовалюта уступает только банковским депозитам и недвижимости.

Исследование компании Global Ledger, проводившееся в конце осени 2024 года, свидетельствует о том, что с декабря 2020 по май 2024 года в Украине было загружено примерно 1,7 миллиона криптогаманцев. В целом украинцы формируют около 2,5% мирового трафика виртуальных активов.

Также отмечается, что доходы, полученные централизованными биржами от украинской аудитории, за прошлый год составили $342 млн или 14 млрд грн. Эта сумма составляет 5,43% глобальной прибыли. По подсчетам компании, за период с 2021 по 2024 год прибыль бирж от украинских пользователей составила 42 млрд. грн.

Кроме того, уже в 2025 году власти планируют принять законопроект о легализации криптовалют. Это позволит не только урегулировать рынок на законодательном уровне, но и ввести налогообложение сделок с цифровыми активами.

Напомним, что накануне Биткоин обновил исторический максимум: стоимость криптовалюты превысила $111 000.