Введення лімітів на карткові перекази в Україні можуть збільшити попит на "крипту" на 10% — засновник першої української криптобіржі

У межах боротьби з шахрайством українські банки з 1 червня вводять ліміти на карткові перекази. Цей крок може стимулювати попит на купівлю криптовалютних активів в Україні на 10%. Про це Delo.ua розповів колишній власник першої української криптобіржі KUNA Михайло Чобанян.

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У перший день літа 2025 року для клієнтів фінансових установ середнього та низького рівня ризику ліміти переказів з карти на карту на місяць знизиться зі 150 тисяч гривень до 100 тисяч, а для високоризикових клієнтів залишиться на рівні 50 тис. грн. Михайло Чобанян вважає, що посилення контролю за картковими переказами клієнтів змусять частину населення шукати альтернативи банківському сектору, серед яких одним із найпопулярніших є криптовалюти.

"Для тих, хто вже активно користується криптою, майже нічого не зміниться — для них це звична практика. Масового переходу на криптовалюту не очікується, хіба що часткове зростання інтересу — приблизно на 10%. Загалом ситуація ускладниться для всіх: побутові фінансові операції стануть дорожчими та менш зручними", — каже колишній власник криптобіржі KUNA.

При цьому експерт додає, що заходи з контролю карткових переказів в Україні почалися ще в березні 2023 року, коли Національний банк розпочав боротьбу з нелегальними онлайн-казино. Він зазначає, що в межах цієї кампанії регулятор фактично заблокував перекази через більшість фінансових компаній, які надавали послуги грошових переказів.

"Перекази типу акаунт-карта і карта-акаунт — це частини єдиної схеми. З часом ринок перейшов від фінкомпаній до переказів між фізособами. Створили ботів, які підключали картки багатьох людей до спільного "сервера" для переказів з картки на картку. Фактично гривню з платіжного чи криптосервісу пересилала фізична особа. Спершу ліміт був 400 тисяч, тепер його значно знижують", — зауважує Михайло Чобанян.

Він уточнює, що після чергового зниження лімітів учасникам P2P-системи переказів (ті, хто відправляють гроші з картки на картку) потрібно буде вдвічі більше карток, аби обробити той самий обсяг коштів.

За словами Чобаняна, ідея полягає не в повній забороні, а в технічному ускладненні процесу, хоча серед мінусів експерт підкреслює те, що через такі обмеження можуть в першу чергу постраждати не організатори тіньових схем, а пересічні українці, для яких грошова сума у 50 тис. грн є великою.

Чи можуть державні органи відстежувати рух криптовалют

Криптовалюта вважається відносно анонімним фінансовим інструментом. Однак, оскільки користувачі криптобірж зобов’язані проходити верифікацію з наданням документів, а всі транзакції між гаманцями фіксуються в блокчейні, рух криптоактивів українців теоретично може відстежуватися державними органами, зокрема податковою.

"Податкова дійсно може відстежувати криптотранзакції, але на практиці це важко реалізувати. Це потребує складного програмного забезпечення, а кваліфікованих спеціалістів для цього небагато. Тому відстеження торкнеться лише великих операцій — дрібні користувачі не стануть об’єктами уваги, оскільки вартість моніторингу кожної окремої транзакції буде значно вищою за її розмір", — пояснює Михайло Чобанян.

Додамо, що за результатами опитування, проведеного у великих містах України криптобіржею WhiteBIT спільно з Gradus Research, понад 25% українців володіють криптоактивами. За рівнем поширеності в Україні криптовалюта поступається лише банківським депозитам і нерухомості.

Дослідження компанії Global Ledger, що проводилося наприкінці осені 2024 року, свідчить про те, що з грудня 2020 до травня 2024 року в Україні було завантажено приблизно 1,7 мільйона криптогаманців. Загалом українці формують близько 2,5% світового трафіку віртуальних активів.

Також зазначається, що прибутки, отримані централізованими біржами від української аудиторії, за минулий рік становили $342 млн, або 14 млрд грн. Ця сума складає 5,43% глобального прибутку. За підрахунками компанії, за період з 2021 по 2024 рік прибуток бірж від українських користувачів склав 42 млрд грн.

Крім того, вже у 2025 році влада планує ухвалити законопроєкт про легалізацію криптовалют. Це дозволить не лише врегулювати ринок на законодавчому рівні, а й запровадити оподаткування операцій із цифровими активами.

Нагадаємо, що напередодні Біткоїн оновив історичний максимум: вартість криптовалюти перевищила $111 000.