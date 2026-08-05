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За год работы маркетплейс Brave1 Market военные заказали оружия на один миллиард долларов

ноутбук, военный, Brave1 Market
Военные уже сделали заказы на $1 миллиард на Brave1 Market / Минобороны

За год работы маркетплейса Brave1 Market подразделения Мил обороны Украины приобрели оборонные технологии на $1 миллиард, обменяв накопленные боевые баллы на нужную технику.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В результате более 400 военных подразделений получили около 500 000 единиц спецтехники, среди которых беспилотные авиационные комплексы, наземные робототехнические платформы, а также средства радиоэлектронной борьбы и разведки.

Самостоятельный выбор командиров

С 1 августа 2025 года стартовала обновленная программа "еБаллы", которую интегрировали с платформой Brave1 Market. Этот шаг трансформировал закрытую систему государственного обеспечения, создав прямой доступ командиров к нужному оборудованию. Руководители боевых подразделений получили возможность самостоятельно выбирать снаряжение под конкретные задачи подразделения.

Начисление баллов и скорость доставки

Начисление "еБаллов" происходит за подтвержденное выполнение боевых задач, среди которых: аэроразведка, транспортировка грузов, эвакуация раненых с поля боя, снижение питательной силы и техники противника и т.д.

Полученный баланс бойцы обменивают на требуемое оборудование. Всего в каталоге Brave1 Market для заказов за "еБаллы" доступно более 1 100 наименований военно-технической продукции. Средний срок с момента оформления заявки до поступления наличного имущества в подразделение составляет около семи дней.

Напомним, ДОТ по заданию Министерства обороны Украины законтрактовала беспилотные летательные аппараты на сумму 333,6 млрд грн в течение первого полугодия 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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