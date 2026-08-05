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За рік роботи маркетплейсу Brave1 Market військові замовили зброї на один мільярд доларів

ноутбук, військовий, Brave1 Market
Військові вже зробили замовлень на $1 мільярд на Brave1 Market / Міноборони

За рік роботи маркетплейсу Brave1 Market підрозділи Мил оборони України придбали оборонних технологій на $1 мільярд, обмінявши накопичені бойові бали на потрібну техніку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

У результаті понад 400 військових підрозділів отримали близько 500 000 одиниць спецтехніки, серед якої безпілотні авіаційні комплекси, наземні робототехнічні платформи, а також засоби радіоелектронної боротьби та розвідки.

Самостійний вибір командирів

З 1 серпня 2025 року стартувала оновлена програма "єБали", яку інтегрували із платформою Brave1 Market. Цей крок трансформував закриту систему державного забезпечення, створивши прямий доступ командирів до потрібного обладнання. Керівники бойових підрозділів отримали можливість самостійно обирати спорядження під конкретні завдання підрозділу.

Нарахування балів та швидкість доставки

Нарахування "єБалів" відбувається за підтверджене виконання бойових завдань, серед яких: аеророзвідка, транспортування вантажів, евакуація поранених з поля бою, зниження живильної сили та техніки супротивника тощо.

Отриманий баланс бійці обмінюють на необхідне обладнання. Загалом у каталозі Brave1 Market для замовлення за "єБали" доступно понад 1 100 найменувань військово-технічної продукції. Середній термін від моменту оформлення заявки до надходження наявного майна у підрозділ становить близько семи днів.

Нагадаємо, ДОТ за завданням Міністерства оборони України законтрактувала безпілотні літальні апарати на суму 333,6 млрд грн упродовж першого півріччя 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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