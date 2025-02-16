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Запасы какао упали до рекордно низкого уровня, дефицит угрожает производителям шоколада

Запасы какао упали до рекордно низкого уровня, дефицит угрожает производителям шоколада
Из-за слабых урожаев рынок испытывает серьезный дефицит какао

Запасы какао в Лондоне и Нью-Йорке упали до самого низкого уровня за последние годы, что усугубило проблемы для производителей шоколада. Из-за слабых урожаев в течение нескольких лет рынок испытывает серьезный дефицит, заставляя компании искать альтернативные ингредиенты или изменять рецептуры.

Об этом пишет The Financial Times.

На лондонской бирже Intercontinental Exchange запасы пригодного какао за год сократились с более чем 100 тысяч тонн до примерно 21 тысячи. В Нью-Йорке ситуация также критическая – общие запасы составляют около 90 тысяч тонн, что является рекордно низким показателем для этого времени года.

Отмечается, что цены на шоколад выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Главные страны-производители какао – Кот-д'Ивуар и Гана – продолжают страдать от неблагоприятных погодных условий и распространения болезней, что еще больше усугубляет ситуацию. За последние три года урожаи остаются дефицитными, а цены на какао в Лондоне достигли самого высокого уровня за 50 лет.

Шоколадные компании уже ощущают последствия кризиса. К примеру, Hershey в прошлом месяце обратилась к регулятору деривативов США с просьбой приобрести до 90 тысяч тонн какао через биржу в Нью-Йорке – это в девять раз превышает установленный предел.

Согласно сообщению, такой дефицит вынуждает производителей изменять состав шоколада. Вместо традиционного какао-масла и тертого какао некоторые компании переходят на использование какао-порошка с добавлением растительных жиров. Японская Fuji Oil сообщила о росте продаж таких заменителей, тогда как реализация традиционного шоколада, напротив, падает.

Несмотря на некоторое снижение цен на какао с декабрьского пика, аналитики предостерегают, что рынок по-прежнему нестабильный. Некоторые эксперты предупреждают, что если запасы биржевых складов будут исчерпаны, единственный вариант получить какао – это покупать его по более высоким ценам.

Для потребителей это означает дальнейший рост цен на шоколад и изменение его рецептуры, где содержание какао будет уменьшено в пользу более дешевых заменителей.

Напомним, в декабре 2024 года цена какао достигла наивысшего уровня за последние семь месяцев из-за ухудшения перспектив урожая в Западной Африке   — главном регионе-производителе. Цена на какао в Нью-Йорке поднялась на 4,6%, до 10 305 долларов за тонну, а в Лондоне – на 4,4%.

Автор:
Татьяна Гойденко