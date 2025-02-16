Запаси какао впали до рекордно низького рівня, дефіцит какао виробникам шоколаду

Запаси какао в Лондоні та Нью-Йорку впали до найнижчого рівня за останні роки, що посилило проблеми для виробників шоколаду. Через слабкі врожаї протягом кількох років ринок зазнає серйозного дефіциту, змушуючи компанії шукати альтернативні інгредієнти або змінювати рецептури.

Про це пише Тhe Financial Times.

На лондонській біржі Intercontinental Exchange запаси придатного какао за рік скоротилися з понад 100 тисяч тонн до приблизно 21 тисячі. У Нью-Йорку ситуація також критична – загальні запаси становлять близько 90 тисяч тонн, що є рекордно низьким показником для цієї пори року.

Зазначається, що ціни на шоколад зросли на 20% порівняно з минулим роком.

Головні країни-виробники какао – Кот-д’Івуар та Гана – продовжують страждати від несприятливих погодних умов та поширення хвороб, що ще більше погіршує ситуацію. За останні три роки врожаї залишаються дефіцитними, а ціни на какао в Лондоні досягли найвищого рівня за 50 років.

Шоколадні компанії вже відчувають наслідки кризи. Наприклад, Hershey минулого місяця звернулася до регулятора деривативів США з проханням придбати до 90 тисяч тонн какао через біржу в Нью-Йорку – це у дев’ять разів перевищує встановлений ліміт.

Згідно з повідомленням, такий дефіцит змушує виробників змінювати склад шоколаду. Замість традиційного какао-масла та тертого какао деякі компанії переходять на використання какао-порошку з додаванням рослинних жирів. Японська Fuji Oil повідомила про зростання продажів таких замінників, тоді як реалізація традиційного шоколаду, навпаки, падає.

Попри деяке зниження цін на какао з грудневого піку, аналітики застерігають, що ринок усе ще нестабільний. Деякі експерти попереджають, що якщо запаси біржових складів будуть вичерпані, єдиний варіант отримати какао – це купувати його за значно вищими цінами.

Для споживачів це означає подальше зростання цін на шоколад та зміну його рецептури, де вміст какао буде зменшений на користь дешевших замінників.

Нагадаємо, в грудні 2024 року ціна какао досягла найвищого рівня за останні сім місяців через погіршення перспектив урожаю в Західній Африці — головному регіоні-виробнику. Ціна на какао в Нью-Йорку піднялася на 4,6%, до 10 305 доларів за тонну, а в Лондоні — на 4,4%.