Зеленский направил в Раду представление о назначении Корецкого премьер-министром

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время.

Сергей Корецкий сейчас является главой НАК "Нафтогаз Украины". Зеленский накануне говорил, что считает его "наиболее подготовленным" кандидатом на пост премьер-министра.

Кадровые изменения в правительстве

Ранее президент Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и состава руководителей правоохранительных органов.

14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление о отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Представители фракции "Слуга народа" уже провели встречу с Сергеем Корецким, в ходе которой обсудили его видение работы Кабинета министров, структуру правительства и ключевые вызовы для страны.

Среди главных приоритетов он назвал поддержку граждан, подготовку к отопительному сезону, укрепление обороны и защиту критической инфраструктуры.

В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз". Delo.ua разобралось кто такой Корецкий, чем он отметился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.