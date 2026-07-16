- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зеленский направил в Раду представление о назначении Корецкого премьер-министром
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
По его словам, Верховная Рада рассмотрит представление в ближайшее время.
Сергей Корецкий сейчас является главой НАК "Нафтогаз Украины". Зеленский накануне говорил, что считает его "наиболее подготовленным" кандидатом на пост премьер-министра.
Кадровые изменения в правительстве
Ранее президент Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и состава руководителей правоохранительных органов.
14 июля Верховная Рада Украины поддержала заявление о отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Представители фракции "Слуга народа" уже провели встречу с Сергеем Корецким, в ходе которой обсудили его видение работы Кабинета министров, структуру правительства и ключевые вызовы для страны.
Среди главных приоритетов он назвал поддержку граждан, подготовку к отопительному сезону, укрепление обороны и защиту критической инфраструктуры.
В 2023 году первым громким успехом Корецкого стала реформа "Укрнафты" и впоследствии это позволило ему пойти на повышение и возглавить "Нафтогаз". Delo.ua разобралось кто такой Корецкий, чем он отметился на предыдущих должностях в государственных предприятиях и какие вызовы могут стоять перед ним на новой работе.