Зеленський направив до Ради подання про призначення Корецького прем’єр-міністром

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада розгляне подання найближчим часом.

Сергій Корецький зараз є очільником НАК "Нафтогаз України". Зеленський напередодні казав, що вважає його "найбільш підготовленим" кандидатом посаду прем’єр-міністра.

Кадрові зміни в уряді

Раніше президент Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і складу керівників правоохоронних органів.

14 липня Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Представники фракції "Слуга народу" вже провели зустріч із Сергієм Корецьким, під час якої обговорили його бачення роботи Кабінету міністрів, структуру уряду та ключові виклики для країни.

Серед головних пріоритетів він назвав підтримку громадян, підготовку до опалювального сезону, зміцнення оборони та захист критичної інфраструктури.

У 2023 першим гучним успіхом Корецького стала реформа "Укрнафти" і згодом це дозволило йому піти на підвищення та очолити "Нафтогаз". Delo.ua розібралося хто такий Корецький, чим він відзначився на попередніх посадах в державних підприємствах та які виклики можуть стояти перед ним на новій роботі.