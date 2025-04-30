Зеленский подписал закон о дистанционной работе: что в нем

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 10164-1, регулирующий отдельные вопросы надомной и дистанционной работы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

В пояснительной записке закона отмечается, что из-за войны часть учреждений общего среднего образования вынуждена находиться на смешанной форме обучения (очно-дистанционной), что создает трудности для родителей в случае их пребывания на работе во время дистанционного обучения ребенка.

Закон предусматривает, что родители, имеющие ребенка до 14 лет, обучающегося дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.

Кроме того, теперь надомные и дистанционные работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.

Также законом предусмотрено повышение уровня социальной защиты работников, работающих дистанционно.

Напомним, Верховная Рада приняла закон № 10164-1 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по усовершенствованию правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы 28 марта.

"Дистанционка" в тренде

Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы на рынок труда, особенно повысив популярность отдаленного формата работы. Одной из ключевых причин, почему украинские стремятся работать удаленно, является обеспечение собственной безопасности и защиты жизни.

Традиционными сферами, где работодатели лояльно относятся к отдаленной работе. ИТ, маркетинг, PR и реклама, образование, финансовые услуги, креативные индустрии (SMM, дизайн, UGC и т.д.) . Многие специалисты из этих сфер могут выполнять свои задачи из любой точки мира. Это обеспечивает непрерывность бизнеса и снижает риски.

Медианная зарплата в Украине для отдаленного формата работы в 2024 году составила 18500 гривен. Среди самых высокооплачиваемых сфер стоит отметить сферу логистики, где медиана зарплата в 2024 году составляет 22 500 гривен, что больше, чем, например, в дизайне или образовании.