Зеленський підписав закон про дистанційну роботу: що в ньому

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10164-1, який врегульовує окремі питання надомної та дистанційної роботи.

Про це повідомляє пресслужба Верховної ради.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що через війну частина закладів загальної середньої освіти змушена перебувати на змішаній формі навчання (очно-дистанційній), що створює труднощі для батьків у разі їх перебування на роботі під час дистанційного навчання дитини.

Закон передбачає, що батьки, які мають дитину до 14 років, що навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу, за погодженням із роботодавцем.

Крім того, тепер надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.

Також законом передбачено підвищення рівня соціального захисту працівників, які працюють дистанційно.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон № 10164-1 про внесення змін до "Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи" 28 березня.

“Дистанційка” в тренді

Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи на ринок праці, особливо підвищивши популярність віддаленого формату роботи. Однією з ключових причин, чому українці прагнуть працювати віддалено, є забезпечення власної безпеки та захисту життя.

Традиційними сферами, де роботодавці лояльно ставляться до віддаленої роботи є ІТ, маркетинг, PR та реклама, освіта, фінансові послуги, креативні індустрії (SMM, дизайн, UGC тощо). Багато спеціалістів з цих сфер можуть виконувати свої завдання з будь-якої точки світу. Це забезпечує безперервність бізнесу та знижує ризики.

Медіанна зарплата в Україні для віддаленого формату роботи у 2024 році становила 18 500 гривень. Серед найвисокооплачуваніших сфер варто відзначити сферу логістики, де медіана зарплата у 2024 році складає 22 500 гривень, що більше, ніж, наприклад, у дизайні чи освіті.