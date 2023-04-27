Как криптообразование расширяет финансовые возможности

2022 Украина заняла третье место в рейтинге принятия криптовалют среди населения во всем мире. По данным исследовательской компании Tripple A, процент граждан, владеющий криптовалютами в нашей стране за 2022 год, вырос более чем на 2%. Таким образом, в 2022 году криптоактивами владели 15,72% населения, а это более 6 млн. украинцев.

Принятие криптовалюты развивается стремительно, но людям все еще не хватает базовых знаний технологии криптовалюты, понимания вариантов ее использования и сопутствующих рисков. Население, которому не хватает криптограмотности, рискует стать жертвой мошенников, рыночных спекуляций и импульсивных вложений.

Образование – это ключ к массовому принятию

Образование может устранить три основных барьера, препятствующих массовому принятию криптовалюты. Эти три барьера – отсутствие финансовой грамотности, доверия и безопасности.

Финансовая грамотность

Как отмечают в Нацбанке уровень финансовой грамотности украинцев с 2018 по 2021 год заметно вырос: с 11,6 балла в 2018 году до 12,3 балла в 2021 с 21 максимум. Таковы результаты исследования "Финансовая грамотность, финансовая инклюзия и финансовое благосостояние в Украине в 2021 году". Однако преодолению этого разрыва и достижению максимальных значений будет способствовать ряд образовательных инициатив, направленных на распространение практик инвестирования с молодого возраста, повышение уровня знаний о долгосрочном инвестировании, а также повышение доверия к регулятору и финансовым институтам.

Развивая финансовую грамотность на основе как широких финансовых концепций, так и более узких, связанных с блокчейном, можно укрепить доверие финансовым учреждениям как ключевой опоры для содействия массовому принятию.

Безопасность

Непонимание сущности криптовалютных организаций и инструментов, с которыми они взаимодействуют, влечет принятие рискованных финансовых решений. Образование может быть системой безопасности, которая будет сигнализировать о возможных потенциальных рисках.

Доверие

В прошлом году индустрия переживала серьезный кризис в связи с крахом недобросовестных криптовалютных организаций, таких как Terra Luna , FTX и более мелких. К сожалению, эти случаи повлекли за собой кризис доверия как со стороны властей, так и со стороны пользователей.

Доверяя деньги криптобирже, инвесторы должны быть на 100% уверены в том, что их деньги в виде криптовалюты находятся на бирже, не используются криптобиржей в собственных интересах и она может предоставить доказательства финансовых резервов.

Однако доверие, вызываемое образованием, — это больше, чем просто лояльность. Это возможность преодолеть укоренившееся неравенство, а также - ключ к воспитанию следующего поколения лояльных пользователей блокчейна Дл Binance расширение доступа к финансовым услугам является важной целью. В этом направлении создается ряд продуктов, позволяющих пользователям более 200 стран повысить свою финансовую грамотность и начать инвестировать в криптовалюту.

Краеугольный камень

Знание – это богатство, которое нельзя украсть, а криптограмотность – краеугольный камень массового принятия криптовалют. Огромное значение для повышения криптограмотности среди населения имеет вовлеченность в криптообразовательные проекты со стороны государства. Сегодня в Украине их инициируют и создают регуляторы, образовательные учреждения и представители бизнеса.

Появление бесплатных образовательных проектов на украинском языке – это важный шаг для будущего криптовалютной отрасли в Украине. Для Binance этим шагом стала Крипто Школа – онлайн-платформа, состоящая из шести специализированных видеокурсов, разработанных Binance Academy . Инициатива направлена на то, чтобы предоставить пользователям все необходимые знания о криптовалютах, сообщить обо всех сопутствующих рисках и помочь украинцам значительно снизить барьеры для начала использования цифровых активов в повседневной жизни.

Блокчейн-технология и криптовалюты были созданы, чтобы прорваться сквозь силовые структуры традиционных финансов. У них есть потенциал, чтобы резко улучшить финансовую доступность и свободу в Украине. Поэтому неудивительно, что принятие криптовалюты уже растет. Однако с массовым принятием таких новых технологий мы сталкиваемся с новым риском оставить позади самые уязвимые группы населения. Образование может решить эту проблему. Оно способно создать доверие к этой быстро развивающейся технологии и привить людям знания, которые позволят им безопасно взаимодействовать с этими новыми инструментами. Образование может разорвать ложный круг финансовой изоляции.