Як криптоосвіта розширює фінансові можливості

2022 року Україна посіла третє місце в рейтингу прийняття криптовалют серед населення у всьому світі. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток громадян, який володіє криптовалютами в нашій країні за 2022 рік, зріс більш ніж на 2%. Таким чином, у 2022 році криптоактивами володіли 15,72% населення, а це понад 6 млн українців.

Прийняття криптовалюти розвивається стрімко, але людям все ще не вистачає базових знань технології криптовалюти, розуміння варіантів її використання і супутніх ризиків. Населення, якому бракує криптограмотності, ризикує стати жертвою шахраїв, ринкових спекуляцій та імпульсивних вкладень.

Освіта - це ключ до масового прийняття

Освіта може усунути три основні бар'єри, що перешкоджають масовому прийняттю криптовалюти. Ці три бар'єри – відсутність фінансової грамотності, довіри та безпеки.

Фінансова грамотність

Як зазначають у Нацбанку рівень фінансової грамотності українців з 2018 по 2021 помітно зріс: з 11,6 бала у 2018 році до 12,3 бала у 2021 з 21 максимум. Такі результати дослідження "Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021 році". Проте, подоланню цього розриву та досягненню максимальних значень сприятиме низка освітніх ініціатив, спрямованих на поширення практик інвестування з молодого віку, підвищення рівня знань про довгострокове інвестування, а також підвищення довіри до регулятора та фінансових інституцій.

Розвиваючи фінансову грамотність на основі як широких фінансових концепцій, так і більш вузьких, пов'язаних з блокчейном, можна зміцнити довіру до фінансових установ як ключової опори для сприяння масовому прийняттю.

Безпека

Нерозуміння суті криптовалютних організацій та інструментів, з якими вони взаємодіють, тягне за собою прийняття ризикованих фінансових рішень. Освіта може бути системою безпеки, яка сигналізуватиме про можливі потенційні ризики.

Довіра

Минулого року індустрія переживала серйозну кризу у зв'язку з крахом несумлінних криптовалютних організацій, таких як Terra Luna, FTX та дрібніших. На жаль, ці випадки спричинили кризу довіри як з боку влади, так і з боку користувачів.

Довіряючи гроші криптобіржі, інвестори мають бути на 100% впевнені в тому, що їхні гроші у вигляді криптовалюти знаходяться на біржі, не використовуються криптобіржею у власних інтересах і вона може надати докази фінансових резервів.

Однак довіра, яку викликає освіта, — це більше, ніж просто лояльність. Це можливість подолати укорінену нерівність, а також - ключ до виховання наступного покоління лояльних користувачів блокчейну. Дл Binance розширення доступу до фінансових послуг є важливою метою. У цьому напрямі створюється низка продуктів, які дозволяють користувачам більш ніж 200 країн підвищити свою фінансову грамотність і почати інвестувати в криптовалюту.

Наріжний камінь

Знання - це багатство, яке не можна вкрасти, а криптограмотність - наріжний камінь масового прийняття криптовалют. Величезне значення підвищення криптограмотності серед населення має залученість до криптоосвітніх проектів із боку держави. На сьогодні в Україні їх ініціюють та створюють регулятори, освітні заклади та представники бізнесу.

Поява безкоштовних освітніх проектів українською – це важливий крок для майбутнього криптовалютної галузі в Україні. Для Binance цим кроком стала Крипто Школа – онлайн-платформа, що складається із шести спеціалізованих відеокурсів, розроблених Binance Academy. Ініціатива спрямована на те, щоб надати користувачам усі необхідні знання про криптовалюти, повідомити про всі супутні ризики та допомогти українцям значно знизити бар'єри для початку використання цифрових активів у повсякденному житті.

Блокчейн-технологія та криптовалюти були створені, щоб прорватися крізь силові структури традиційних фінансів. Вони мають потенціал, щоб різко покращити фінансову доступність та свободу в Україні. Тому не дивно, що прийняття криптовалюти вже зростає. Однак з масовим прийняттям таких нових технологій ми стикаємося з новим ризиком залишити позаду найвразливіші групи населення. Освіта може вирішити цю проблему. Воно здатне створити довіру до цієї технології, що швидко розвивається, і прищепити людям знання, які дозволять їм безпечно взаємодіяти з цими новими інструментами. Освіта може розірвати хибне коло фінансової ізоляції.