Как найти инвестиции для бизнес-проекта и построить надежные отношения с партнером

В материале вы узнаете, как подготовить компанию к привлечению инвестиций, где искать инвестора и бизнес партнера и как выстроить надежные партнерские отношения, которые усилят ваш бизнес, а не наоборот.

Сегодня в условиях постоянных изменений в бизнес-секторе и развитии рынка вопрос привлечения инвестиций для успешной реализации бизнес-проектов становится ключевым для предпринимателей и желающих начать свое дело. Одним удается быстро найти инвесторов и претворить в жизнь свои идеи, когда других постигают трудности в процессе поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Подготовка компании к привлечению инвестиций

В мире предпринимательства партнерство признается долгосрочной инвестицией, где деньги играют немаловажную роль как один из компонентов для реализации замысла. Поэтому каждому вкладчику необходимо знать все об участниках бизнеса — от профессиональных и организаторских способностей до концепции и перспектив проекта. Это взаимодействие требует не только финансовых ресурсов, но и построения, развития и правильной презентации идеи. Важно определить сильные стороны проекта, вложиться в упаковку определенной услуги или товара, то есть рекламу. Таким образом вы сможете стать узнаваемыми на рынке и привлечь внимание инвесторов, готовых к сотрудничеству.

На этапе подготовки компании также следует обратить внимание на личное продвижение как владельцев бизнеса, так и участников команды. Публичность и открытость общественности в условиях современной диджитализации способствуют развитию личного бренда и вызывают доверие. Сейчас есть немало способов создания и распространения контента разных форматов — от блога в соцсетях до подкастов и радиопрограмм.

Уместно отметить также важность сотрудничества с медиа, СМИ и инфлюэнсерами. Общее сообщение с популярным в сети блоггером или экспертом привлечет внимание пользователей того же Instagram, среди которых и может быть ваш будущий бизнес-партнер.

Если вы хотите найти бизнес-партнера и видите, что такое партнерство только усилит ваш проект, то первое, на что обращайте внимание, — предыдущий опыт в бизнесе. Кроме коммуникации в Instagram или Facebook стоит попробовать специализированную соцсеть для бизнес-коммуникаций — LinkedIn, или познакомиться с единомышленниками в тех же бизнес-клубах. Однако хочу отметить, что согласно статистике 70% партнерств не успешны. Поэтому в последнем пункте поделюсь несколькими советами, как сформировать надежные отношения с партнерами по бизнесу или инвесторами. А теперь перейдем к поиску инвесторов.

Поиск инвесторов и партнеров

Выполнив план подготовки компании, вы сможете заинтересовать инвестора в своем продукте или услугах, который будет готов к сотрудничеству в допустимых форматах. И здесь стоит рассмотреть следующий вопрос — где найти желающих сделать вложения в ваш бизнес-проект и выстроить партнерство.

Поскольку основа отношений с частным инвестором состоит во взаимном доверии, прежде всего советую начать поиск инвестора среди своего ближайшего окружения или с его помощью. К примеру, ваши знакомые могут познакомить вас с людьми, которые станут полезными вам, а вы им. Следовательно, рисков будет меньше, а возможностей для успешного развития вашего бизнеса больше.

Еще одним вариантом, который поможет вам найти инвестора, являются СМИ, публикации материалов в медиа и даже социальные сети, о которых упоминалось выше. Этот подход позволит установить контакты с людьми из разных сфер и предпринимателями, которые в будущем могут стать вашими клиентами. Советую обратить внимание на всем известную соцсеть LinkedIn, где действительно можно найти потенциальных инвесторов.

Также рекомендуем воспользоваться краудфандинговыми сайтами для поиска бизнес-партнера. Это хорошая возможность встретить нестандартных инвесторов, заинтересованных в уникальных проектах.

Найти своего инвестора можно и в объединениях единомышленников – в бизнес-клубах. Это отличный способ расширить базу полезных контактов и рассказать другим о своем продукте. Обычно участниками таких клубов являются опытные бизнесмены, которые всегда ищут, куда бы вложить свой капитал, чтобы он приносил стабильную прибыль без особых затрат. За вами остается только убедить их поверить в вашу коммерческую идею и уложиться в новое начинание. Также советую обратить внимание и на профильные мероприятия, куда приглашают множество предпринимателей и лидеров мнений.

Построение сотрудничества с инвестором или бизнес-партнером

Хочу предоставить три, на мой взгляд, важные советы, если вы уже нашли инвестора или партнера. Часто эти очевидные советы могут помочь создать качественные и долговечные отношения между сторонами. Первым важным пунктом хочу вынести подробный договор с определенными ролями всех участников. Он является одной из важнейших составляющих построения успешного бизнеса. Часто сторонам, особенно если это друзья или родственники, может казаться, что никаких форс-мажоров в их взаимодействии не может случиться. Однако это заблуждение, ситуации случаются разные, а договор может спасти бизнес от коллапса.

Следующий пункт – общие цели и видения. Если у вас с инвестором или партнером с самого начала возникают критические визионные разногласия и конфликты, возможно, стоит отказаться от такого сотрудничества. Ведь на старте проекта очень важно реактивно принимать решения, быть синхронными, это не значит, что у сторон не может быть разных мнений. Однако вся коммуникация должна проходить в экологической плоскости и с желанием прийти к положительному решению для бизнеса.

Последний пункт будет о распределении обязанностей и фокусе только на себе. В бизнес-партнерстве важно доверять и чувствовать сильные стороны всех участников: кто лучше общается с клиентами, а кто видит стратегию развития на годы вперед. Это разные сферы. Поэтому заранее договаривайтесь, кто за что отвечает и не вмешивайтесь в сферу влияния партнера. Даже если вам кажется, что вы сделаете это лучше. Так вы будете только демотивировать и портить отношения. Здесь и появляется совет о фокусе только на себе, на своих достижениях и вкладе в развитие проекта.