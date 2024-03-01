Як знайти інвестиції для бізнес-проєкту та побудувати надійні стосунки з партнером

У матеріалі ви дізнаєтеся, як підготувати компанію до залучення інвестицій, де шукати інвестора й бізнес-партнера та як вибудувати надійні партнерські відносини, які підсилять ваш бізнес, а не навпаки.

Сьогодні в умовах постійних змін у бізнес-секторі та розвитку ринку питання залучення інвестицій для успішної реалізації бізнес-проєктів стає ключовим для підприємців та охочих розпочати свою справу. Одним вдається швидко знайти інвесторів і втілити в життя свої ідеї, коли інших спіткають труднощі в процесі пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Підготовка компанії до залучення інвестицій

У світі підприємництва партнерство визнається довгостроковою інвестицією, де гроші відіграють важливу роль як один із компонентів для реалізації задуму. Тому кожному вкладнику необхідно знати все про учасників бізнесу — від їхніх професійних та організаторських здібностей до концепції та перспектив проєкту. Ця взаємодія вимагає не лише фінансових ресурсів, але і побудови, розвитку й правильної презентації ідеї. Важливо визначити сильні сторони проєкту, вкластись у пакування певної послуги чи товару — тобто рекламу. У такий спосіб ви зможете стати впізнаваними на ринку та привернути увагу інвесторів, які готові до співпраці.

На етапі підготовки компанії також варто звернути увагу на особисте просування як власників бізнесу, так і учасників команди. Публічність та відкритість до громадськості в умовах сучасної диджиталізації сприяють розвитку особистого бренду та викликають довіру. Нині є чимало способів для створення та поширення контенту різних форматів — від блогу в соцмережах до подкастів й радіопрограм.

Доречно зазначити також про важливість співпраці з медіа, ЗМІ та інфлюенсерами. Спільний допис з популярним у мережі блогером чи експертом приверне увагу користувачів того ж Instagram, серед яких і може бути ваш майбутній партнер по бізнесу.

Якщо ви хочете знайти бізнес-партнера, та бачите, що таке партнерство лише підсилить ваш проєкт, то перше, на що звертайте увагу, — попередній досвід у бізнесі. Окрім комунікації в Instagram чи Facebook, варто спробувати спеціалізовану соцмережу для бізнес-комунікацій — LinkedIn, або познайомитися з однодумцями у тих же бізнес-клубах. Проте хочу зазначити, що згідно зі статистикою 70% партнерств не є успішними. Тому в останньому пункті поділюся кількома порадами, як сформувати надійні відносини з партнерами по бізнесу чи інвесторами. А зараз перейдімо до пошуку інвесторів.

Пошук інвесторів та партнерів

Дотримавшись плану підготовки компанії, ви зможете зацікавити інвестора у своєму продукті чи послугах, який буде готовий до співпраці в допустимих форматах. І тут варто розглянути наступне питання — де ж знайти охочих зробити вкладення у ваш бізнес-проєкт та вибудувати партнерство.

Оскільки основа відносин з приватним інвестором полягає у взаємній довірі, перш за все, раджу почати пошук інвестора серед свого найближчого оточення або з його допомогою. До прикладу, ваші знайомі можуть познайомити вас з людьми, які стануть корисними вам, а ви — їм. Отже, ризиків буде менше, а можливостей для успішного розвитку вашого бізнесу — більше.

Ще одним варіантом, який допоможе вам знайти інвестора є ЗМІ, публікації матеріалів у медіа та навіть соціальні мережі, про які згадувалось вище. Цей підхід дозволить вам встановити контакти з людьми з різних сфер та підприємцями, які в майбутньому можуть стати вашими клієнтами. Раджу звернути увагу на всім відому соцмережу LinkedIn, де дійсно можна знайти потенційних інвесторів.

Також радимо скористатися краудфандинговими сайтами для пошуку бізнес-партнера. Це хороша можливість зустріти нестандартних інвесторів, зацікавлених в унікальних проєктах.

Знайти свого інвестора можна й в об’єднаннях однодумців — у бізнес-клубах. Це чудовий спосіб розширити базу корисних контактів та розповісти іншим про свій продукт. Зазвичай учасниками таких клубів є досвідчені бізнесмени, які завжди шукають, куди б вкласти свій капітал, щоб він приносив стабільний прибуток без особливих витрат. За вами залишається лише переконати їх повірити у вашу комерційну ідею і вкластися в нове починання. Також раджу звернути увагу й на профільні заходи, куди запрошують велику кількість підприємців та лідерів думок.

Побудова співпраці з інвестором або бізнес-партнером

Хочу надати три, на мою думку, важливі поради, якщо ви вже знайшли інвестора або партнера. Часто ці очевидні поради можуть допомогти сформувати якісні та довговічні відносини між сторонами. Першим важливим пунктом хочу винести детальний договір із визначеними ролями усіх учасників. Він є однією із найважливіших складників побудови успішного бізнесу. Часто сторонам, особливо якщо це друзі чи родичі, може здаватися, що жодних форс-мажорів у їхній взаємодії трапитися не може. Проте це хибна думка, ситуації трапляються різні, а договір може врятувати бізнес від колапсу.

Наступний пункт — спільні цілі та бачення. Якщо у вас з інвестором чи партнером із самого початку виникають критичні візійні розбіжності та конфлікти, то, можливо, варто відмовитися від такої співпраці. Адже на старті проєкту дуже важливо реактивно приймати рішення, бути синхронними, це не означає, що у сторін не може бути різних думок. Однак вся комунікація повинна відбуватися в екологічній площині і з бажанням прийти до позитивного рішення для бізнесу.

Останній пункт буде про розподіл обовʼязків та фокус лише на собі. У бізнес-партнерстві важливо довіряти та відчувати сильні сторони усіх учасників: хтось краще спілкується з клієнтами, а хтось бачить стратегію розвитку на роки вперед. Це різні сфери. Тому заздалегідь домовляйтеся, хто за що відповідає і не втручайтеся у сферу впливу партнера. Навіть якщо вам здається, що ви зробите це краще. Так ви лише будете демотивувати та псувати стосунки. Тут і зʼявляється порада про фокус лише на собі, на своїх досягненнях та внеску в розвиток проєкту.