Один из главных вызовов для здоровья. Онкориски военного времени – как их преодолеть

Состояние здоровья украинцев во время полномасштабной войны ухудшается. Особенно острой становится проблема онкологии. Впрочем, успех борьбы с опасными болезнями во многом зависит от наших усилий и возможностей. Что мы можем сделать для защиты своего здоровья и жизни?

Какие вызовы предстали перед пациентами во время войны

Для начала немного статистики. Тенденция к росту уровня онкологической заболеваемости наблюдалась в Украине и до войны. В 2021 году онкологический диагноз уже имели более 1,5 миллиона человек, ежегодно диагностировалось около 140 тысяч случаев заболевания. К сожалению, половина пациентов из них не проживает даже в первый год после диагноза. Только у 47,4% пациентов рак выявляют на ранних стадиях, а более 20% имеют уже четвертую стадию.

Почему же ситуация выглядит столь печальной, ведь государство внедряет программы по борьбе с болезнью и выделяет на это немалые средства? Успех борьбы определяет фактор времени – ранняя диагностика повышает шансы выздоровления. Не менее важны для организации медицинской помощи финансовые возможности семьи. Даже для легких случаев суммы на оплату лечения измеряются десятками тысяч гривен, а при запущенной болезни они вырастают в разы.

Военное время усложняет лечение онкоболезней и увеличивает риски столкнуться со сложным диагнозом.

Во-первых, усложнился доступ к медицинской помощи и повысилась стоимость лечения. В Украине и в относительно мирное время была ограничена онкологическая лечебная база. После начала полномасштабной агрессии проблем с доступностью и качеством лечения стало больше. В результате боевых действий и оккупации многие больницы пострадали, закрылись или стали недоступными. Также уменьшилось число квалифицированных врачей-онкологов и хирургов. Поэтому медицинские учреждения онкологического профиля перегружены, что увеличивает время ожидания операций.

В то же время блокирование транспортных коридоров и ухудшение логистических цепочек значительно увеличивает сроки поставки импортных медпрепаратов, крайне необходимых для эффективного лечения. А само лекарство значительно подорожало по сравнению с довоенным периодом из-за девальвации гривны и высокой инфляции.

Во-вторых, война добавила новые онкориски. Постоянный стресс, в котором живет большинство из нас, запускает своеобразную цепную реакцию. Ментальные расстройства здоровья приводят к росту числа заболеваний, в том числе и онкологических. Еще одно негативное влияние состоит в ухудшении состояния внешней среды во время полномасштабной войны. Так, риск заболеть раком легких возрастает из-за загрязнения воздуха дымом от пожаров и асбестовой пылью от разрушения зданий.

Какие риски мы можем повлиять?

Могут ли помочь себе обычные люди, даже в нынешних условиях? В наших силах уменьшить факторы риска развития заболевания и принять меры для эффективной борьбы с ней.

Развитие онкологических заболеваний может провоцировать целый комплекс факторов. Их можно поделить на три группы.

1 группа – неизменяемые факторы: наш пол, возраст, цвет кожи, группа крови и генетическая предрасположенность к онкоболезням. Эти факторы мы не можем изменить, однако их следует учитывать при планировании профилактических мероприятий. В частности, после 40 лет регулярно проходить скрининги раком.

2 группа – факторы, на которые мы можем отчасти влиять. Преимущественно это негативное влияние внешней среды, уменьшить которое можно только изменив свое место жительства.

3 группа – факторы, которые нам по силам полностью изменять. Это наш образ жизни, который, к сожалению, далек от идеала и провоцирует развитие целого ряда болезней. В частности, более трети украинцев, по данным ВОЗ, курят, а регулярными потребителями алкоголя есть 56% граждан.

То есть необходимый минимум, который каждый из нас может сделать – учитывать все три группы факторов и ответственно относиться к собственному организму. Это знать свои риски, проходить профилактические обследования, делать конкретные шаги к активному и здоровому образу жизни.

Как лечат онкозаболевание сегодня

Из-за широкого спектра факторов и триггеров рака, далеко не всегда можно предупредить болезнь. А потому стоит быть готовым к тому, что вероятность столкнуться со сложным диагнозом достаточно высока. Какие же подходы к лечению существуют в современной онкологии?

Несмотря на то, что борьба с раком прогрессирует во многих направлениях, наиболее распространенным методом лечения пациентов является операция с целью удаления опухоли. По данным NIHR Global Surgery Unit, 80% онкобольных нуждаются в хирургическом вмешательстве, даже если оно является лишь частью комплексного плана мероприятий. Врач также может назначить операцию не только для лечения, но и диагностировать болезнь или выяснить, насколько она серьезна. Во многих случаях операция дает наилучший шанс избавиться от болезни, особенно если она не распространилась на другие части тела. Кроме традиционных операций, врачи могут бороться с некоторыми видами рака с помощью современных технологий: лазерная хирургия, электрохирургия или криохирургия.

Насколько успешной будет операция, зависит от многих факторов. Но когда болезнь диагностирована на ранних стадиях, хирургическое вмешательство считается наиболее предпочтительным способом лечения. Однако в других случаях врачи могут порекомендовать дополнительную терапию, например лучевую или химиотерапию, чтобы уничтожить раковые клетки.

Какие возможности есть в случае диагностирования болезни

Итак, большинству из нас, прежде всего тем, кто понимает свои высокие риски заболеть, очень важно быть подготовленным к этому сценарию. Рассмотрим главные способности для обеспечения исцеления.

1. Программа медицинских гарантий.

В Украине с 2020 г. действует государственная программа медицинских гарантий (ПМГ). Она предназначена для людей, которые столкнулись с серьезными болезнями и не имеют больших денег на лечение. Согласно условиям программы государством финансируется определенный перечень и объем медицинских услуг и лекарств. Граждане могут получить их бесплатно в медучреждениях, которые подписали соответствующее соглашение с Национальной службой здоровья ( НСЗУ).

В ПМГ существует и пакет лечения онкоболезней – в него входят расходы по диагностике, оплата за пребывание в стационаре, необходимы медикаменты, проведение лучевой терапии. Также ПМГ покрывает проведение хирургических операций в стационаре, в том числе для онкопациентов. Тем не менее, нужно помнить следующее.

Тариф, оплачиваемый НСЗУ медучреждению за хирургическое вмешательство – 8735 грн за пациента, включают лабораторные и инструментальные исследования, сама операция, анестезия, медицинские препараты и расходные материалы. Но фактическая стоимость лечения может быть разной, так как зависит от многих факторов: региона, вида и стадии заболевания, методов лечения и т.д.

Соответственно, бесплатное лечение по программе гарантий не означает отсутствие значительных затрат для семьи больного. Нередко работники медучреждения рассказывают, что ПМГ не покрывает анестезию или исследования, дают человеку для самостоятельной закупки длинный перечень лекарств и расходных материалов, предлагают уплатить большие суммы в «благотворительный фонд» и т.д. И волнующиеся за его жизнь родственники пациента скорее по традиции дадут деньги хирургу, анестезиологу и оплатят все медикаменты, чем пойдут искать правды по инстанциям.

Помощь оказывается в государственных больницах, поэтому следует учитывать все нюансы пребывания в таких заведениях (наличие свободных палат, санитарно-гигиенические условия, качество ухода и питания и т.п.). Также ПМГ не покрывает лапараскопические операции, то есть малоинвазивные вмешательства, выполняемые на высокотехнологичном оборудовании.

2. Финансовое обеспечение на случай болезни

Следовательно, следует отдавать себе отчет, что даже если государственная программа и покроет часть стоимости диагностики и лечения, избежать собственных затрат не удастся.

Поэтому каждой семье особенно важно обладать достаточной денежной подушкой безопасности. Это своеобразный резервный фонд, одна из важнейших задач которого – обеспечить финансирование значительных незапланированных расходов. Одна из наиболее распространенных ситуаций – установление диагноза онкозаболевания и соответственно необходимость больших срочных затрат на лечение.

Для решения этой задачи можно копить деньги самостоятельно или пользоваться доступными финансовыми инструментами. Первый путь потребует умения вести семейный бюджет, финансовую дисциплину, а главное – много лет. Между тем никому не известно, когда болезнь проявит себя через год, 5 или 10.

Следовательно, стоит иметь альтернативный источник денежной подушки безопасности. И один из наиболее эффективных финансовых инструментов для достижения этой цели – страхование жизни с покрытием риска диагностики критических болезней.

Страховщики отдают себе отчет в росте рисков для украинцев в сложные времена и уже создают решения, которые помогают клиентам вовремя остановить болезнь и спасти жизнь. В частности, быстро и высоко профессионально провести хирургическую операцию.

Не так давно лидер рынка страхования жизни компания МетЛайф начала предлагать своим клиентам новый продукт. Он позволяет эффективно покрыть затраты на хирургическое вмешательство при онкозаболевании. Полис компенсирует расходы на хирургическое лечение рака на сумму 100 000 грн., при этом стоит всего 500 грн. в год – это менее 2 грн. в день.

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Простой механизм компенсации материальных затрат

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