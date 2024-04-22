Стан здоров’я українців під час повномасштабної війни погіршується. Особливо гострою стає проблема онкології. Втім, успіх боротьби із небезпечними хворобами значною мірою залежить від наших зусиль та можливостей. Що саме ми можемо зробити для захисту свого здоров’я та життя?

Які виклики постали перед пацієнтами під час війни

Для початку трохи статистики. Тенденція до зростання рівня онкологічної захворюваності спостерігалася в Україні і до війни. У 2021 році онкологічний діагноз вже мали понад 1,5 мільйони людей, щороку діагностувалося біля 140 тисяч випадків захворювання. На жаль, половина пацієнтів з них не проживає навіть першого року після діагнозу. Лише у 47,4% пацієнтів рак виявляють на ранніх стадіях, а понад 20% мають вже четверту стадію.

Чому ж ситуація виглядає настільки сумною, адже держава впроваджує програми боротьби з хворобою та виділяє на це чималі кошти? Успіх боротьби визначає фактор часу – рання діагностика підвищує шанси на одужання. Не менш важливі для організації медичної допомоги фінансові можливості родини. Навіть для легких випадків суми на оплату лікування вимірюються десятками тисяч гривень, а у разі запущеної хвороби вони виростають в рази.

Воєнний час ускладнює лікування онкохвороб та збільшує ризики стикнутися із складним діагнозом.

По-перше, ускладнився доступ до медичної допомоги та підвищилась вартість лікування. В Україні і у відносно мирні часи була обмежена онкологічна лікувальна база. Після початку повномасштабної агресії проблем з доступністю та якістю лікування стало більше. Внаслідок бойових дій та окупації чимало лікарень постраждали, закрилися або стали недоступними. Так само зменшилось число кваліфікованих лікарів-онкологів та хірургів. Тому медичні заклади онкологічного профілю перевантажені, що збільшує час очікування операцій.

Водночас блокування транспортних коридорів та погіршення логістичних ланцюжків значно збільшує терміни постачання імпортних медпрепаратів, які вкрай необхідні для ефективного лікування. А самі ліки значно подорожчали порівняно із довоєнним періодом через девальвацію гривні та високу інфляцію.

По-друге, війна додала нових онкоризиків. Постійний стрес, в якому живе більшість з нас, запускає своєрідну ланцюгову реакцію. Ментальні розлади здоров’я призводять до зростання кількості хвороб, зокрема і онкологічних. Ще один негативний вплив полягає в погіршенні стану зовнішнього середовища під час повномасштабної війни. Так, ризик захворіти на рак легень зростає через забруднення повітря димом від пожеж та азбестовим пилом від руйнування будівель.

На які ризики ми можемо вплинути?

Чи можуть допомогти собі звичайні люди, навіть в нинішніх умовах? В наших силах зменшити фактори ризику розвитку захворювання та вжити заходів для ефективної боротьби з нею.

Розвиток онкологічних хвороб може провокувати цілий комплекс факторів. Їх можна розділити на три групи.

1 група – незмінювані чинники: наша стать, вік, колір шкіри, група крові та генетична схильність до онкохвороб. Ці фактори ми не можемо змінити, однак їх треба брати до уваги при плануванні профілактичних заходів. Зокрема, після 40 років регулярно проходити скринінги на рак.

2 група – фактори, на які ми можемо частково впливати. Переважно це негативний вплив зовнішнього середовища, зменшити вплив якого можна лише змінивши своє місце проживання.

3 група – чинники, які нам під силу повністю змінювати. Це наш спосіб життя, який, на жаль, далекий від ідеалу та провокує розвиток цілої низки хвороб. Зокрема, більше третини українців, за даними ВООЗ, курять, а регулярними споживачами алкоголю є 56% громадян.

Тобто, необхідний мінімум, який кожен з нас може зробити – зважати на всі три групи чинників та відповідально ставитись до власного організму. Це – знати свої ризики, вчасно проходити профілактичні обстеження, робити конкретні кроки до активного та здорового способу життя.

Як лікують онкозахворювання сьогодні

Через надзвичайно широкий спектр чинників та тригерів раку, далеко не завжди можна попередити хворобу. А тому варто бути готовим до того що імовірність стикнутися із складним діагнозом доволі висока. Які ж підходи до лікування існують в сучасній онкології?

Попри те, що боротьба із раком прогресує в багатьох напрямках, найпоширенішим методом лікування пацієнтів є операція з метою видалення пухлини. За даними NIHR Global Surgery Unit, 80% онкохворих потребують хірургічного втручання, навіть якщо воно є лише частиною комплексного плану заходів. Лікар також може призначити операцію не лише для лікування, а й щоб діагностувати хворобу або з'ясувати, наскільки вона серйозна. У багатьох випадках операція дає найкращий шанс позбутися хвороби, особливо якщо вона не поширилася на інші частини тіла. Окрім традиційних операцій, лікарі також можуть боротися з деякими видами раку за допомогою сучасних технологій: лазерна хірургія, електрохірургія або кріохірургія.

Наскільки успішною буде операція – залежить від багатьох факторів. Але коли хвороба діагностована на ранніх стадіях, хірургічне втручання вважається найбільш доцільним способом лікування. Однак в інших випадках лікарі можуть порекомендувати додаткову терапію, наприклад, променеву або хіміотерапію, щоб знищити ракові клітини.

Які можливості є у разі діагностування хвороби

Отже, більшості з нас, насамперед тим, хто розуміє свої високі ризики захворіти, дуже важливо бути підготовленим до цього сценарію. Розглянемо основні можливості для забезпечення лікування.

1. Програма медичних гарантій.

В Україні з 2020 року діє державна програма медичних гарантій (ПМГ). Вона призначена для людей, які стикнулися із серйозними хворобами та не мають великих грошей для лікування. Згідно із умовами програми, державою фінансується певний перелік та обсяг медичних послуг та ліків. Громадяни можуть їх отримати безкоштовно у медзакладах, які підписали відповідну угоду із Національною службою здоров’я (НСЗУ).

В ПМГ існує і пакет лікування онкохвороб ­– у нього входять витрати на діагностику, оплата за перебування в стаціонарі, необхідні медикаменти, проведення променевої терапії. Також ПМГ покриває проведення хірургічних операцій в стаціонарі, у тому числі і для онкопацієнтів. Тим не менш, потрібно пам’ятати наступне.

Тариф, який сплачує НСЗУ медустанові за хірургічне втручання – 8735 грн за пацієнта, сюди входять лабораторні та інструментальні дослідження, сама операція, анестезія, медичні препарати та витратні матеріали. Але фактична вартість лікування може бути дуже різною, бо залежить від багатьох факторів: регіону, виду і стадії захворювання, методів лікування тощо.

Відповідно, безкоштовне лікування за програмою гарантій не означатиме відсутність значних витрат для родини хворого. Нерідко працівники медзакладу розповідають, що ПМГ не покриває анестезію або дослідження, дають людині для самостійної закупівлі довгий перелік ліків та витратних матеріалів, пропонують сплатити великі суми в «благодійний фонд» тощо. І родичі пацієнта, які хвилюються за його життя, скоріше за традицією дадуть гроші хірургу, анестезіологу та оплатять усі медикаменти, ніж підуть шукати правди по інстанціях.

Допомога надається в державних лікарнях, тому варто зважати на усі нюанси перебування в таких закладах (наявність вільних палат, санітарно-гігієнічні умови, якість догляду та харчування тощо). Також ПМГ не покриває лапараскопічні операції, тобто малоінвазивні втручання, які виконуються на високотехнологічному обладнанні.

2. Фінансове забезпечення на випадок хвороби

Отже, варто усвідомлювати, що навіть якщо державна програма і покриє частину вартості діагностики та лікування, уникнути власних витрат не вдасться.

Тому кожній родині особливо важливо мати достатню грошову подушку безпеки. Це своєрідний резервний фонд, одна із найважливіших задач якого – забезпечити фінансування значних незапланованих витрат. Одна з найбільш поширених ситуацій – встановлення діагнозу онкозахворювання і, відповідно, необхідність великих термінових витрат на лікування.

Для вирішення цієї задачі можна накопичувати гроші самостійно або користуватися доступними фінансовими інструментами. Перший шлях вимагатиме вміння вести сімейний бюджет, фінансової дисципліни, а головне – багатьох років часу. Між тим нікому не відомо, коли хвороба проявить себе – через рік, 5 чи 10.

Тож варто мати альтернативне джерело грошової подушки безпеки. І один з найбільш ефективних фінансових інструментів для досягнення цієї мети ­– страхування життя із покриттям ризику діагностування критичних хвороб.

Страховики усвідомлюють зростання ризиків для українців у складні часи та вже створюють рішення, які допомагають клієнтам вчасно зупинити хворобу та врятувати життя. Зокрема, швидко та на високому професійному рівні провести хірургічну операцію.

Нещодавно лідер ринку страхування життя компанія МетЛайф почала пропонувати своїм клієнтам новий продукт. Він дозволяє ефективно покрити витрати на хірургічне втручання при онкозахворюванні. Поліс компенсує витрати на хірургічне лікування раку на суму 100 000 грн, при цьому коштує всього 500 грн на рік – це менше 2 грн на день.

До того ж, клієнт отримує ще декілька переваг:

Поліс діє по всьому світу, 365 днів на рік, 24 години на добу, 7 днів на тиждень

Гнучкий підхід у виборі лікарського закладу на власний розсуд клієнта

Простий механізм компенсації матеріальних витрат

Мета команди МетЛайф – надати якомога більшому числу людей можливість зберегти здоров’я та мати впевненість в завтрашньому дні. Це надзвичайно важливо в нинішні часи, коли усі ми прагнемо наблизити Перемогу та забезпечити щасливе майбутнє для наших близьких!