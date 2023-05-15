В марте индекс ожиданий деловой активности вырос до самого высокого значения с декабря 2021 года. Это отвечает нашим настроениям и планам. Они достаточно амбициозны, хотя остается немало препятствий на пути промышленных производителей, на которые следует обратить внимание, если мы хотим удержать ситуацию в экономике под контролем.

Первое, что придает больше уверенности – стабильное электроснабжение. После турбулентности октября-февраля, сейчас ситуация заметно улучшилась. Мы работаем без ограничений и отключений электроэнергии. Это дает возможность наращивать объемы производства и быть более уверенными в общении с клиентами, ведь раньше у них было много опасений из-за обстрелов электростанций и возможного блекаута.

Второй важный фактор – ситуация на фронте. Несмотря на давление агрессора, линия обороны остается стабильной, при таких условиях мы и дальше можем делать свое дело. Каждый день относительно спокойной работы позволяет совершенствовать производственные процессы в соответствии с вызовами военного времени.

Приведу несколько примеров.

До полномасштабной войны мы трудились с большими складскими запасами заготовок для бесшовных нержавеющих труб. Однако боевые действия на территории нашей страны повлияли на многие процессы, в том числе на поставку сырья. Проблемы с поставками подсветили наши недостатки. Как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Теперь мы лучше управляем складом и не замораживаем лишние средства.

Еще один пример – новые подходы к обучению работников. Многие наши работники ушли на фронт. Кто-то уехал за границу или в другие регионы. В таких обстоятельствах мы вынуждены закрывать потребности в квалифицированных кадрах из-за внутренних прикладных учебных программ. Мы последовательно идем к тому, что каждый член команды в случае необходимости смог выполнить работу на нескольких участках.

Эти и многие другие решения последнего года войны помогли выстоять. Более того, мы сумели расширить собственное производство – в конце февраля открыли новую производственную площадку в Ужгороде со специализацией на инструментальных трубах для Volkswagen, Audi, BMW, Chevrolet и т.д.

Новое производство способствовало возвращению автомобильных проектов в наш портфель заказов. Клиенты поняли, что мы не просто боремся за выживание, а развиваемся. В ближайшее время в Ужгород приедут наши иностранные партнеры, чтобы на месте посмотреть на производственный процесс. Общение лицом к лицу, которое трудно было организовать в Никополе из-за ежедневной угрозы обстрелов, поможет получить новые контракты. А это экспортная выручка, налоги, стабильная работа предприятия.

Убежден, что в Украине много таких предприятий, как наше. После шока первых дней полномасштабной войны стало очевидно, что без тыла не будет фронта. Наши защитники, отразившие первые и последующие атаки, выиграли время на адаптацию и теперь у бизнеса сдержан оптимизм относительно будущего.

В этом году мы планируем увеличить производство на 31% – с 11,3 тыс. тонн до 14,9 тыс. тонн. И пока идем по графику. Это в свою очередь дает возможность помогать фронту.

В то же время, кроме вопросов безопасности в государстве много вызовов, тормозящих украинскую промышленность.

Во-первых, это блокирование налоговых накладных и несвоевременное возмещение НДС. Без ее решения остается открытым вопрос дефицита оборотных средств. А без них не будет роста и развития.

Во-вторых, квалифицированные кадры. Как бы мы ни пытались решить эту проблему, но из-за демографического кризиса, миграции и проблем в образовании уже сейчас нужно сильно постараться, чтобы закрыть какую-то позицию. В будущем делать это станет еще труднее.

В-третьих, ограничения связаны с блокировкой украинских портов. До полномасштабной войны Украина около 70% продукции горно-металлургического комплекса экспортировала через морские порты. Сейчас они закрыты, а это миллиарды потерь. По данным Федерации работодателей Украины, деблокада портов принесет плюс 10% ВВП. Именно экспорт, особенно высокотехнологичный – ключ к нашему процветанию.

В-четвертых, нам нужна новая экономическая политика, защищающая национального производителя. Обратите внимание, как отреагировали Польша, Румыния и другие страны на увеличение экспорта украинских зерновых. Как только они увидели угрозу собственным фермерам и сельскому хозяйству, сразу включились правительство и депутаты. Почему? Ибо они защищают собственное производство.

Мы входим в десятку крупнейших мировых производителей нержавеющих бесшовных труб, но, поверьте, мало кто в государственном секторе это знает и стремится масштабировать наш опыт на другие предприятия.

Одним словом, у нас всех непочатый конец работы. Верим в нашу Победу, но после нее придется много работать, чтобы не проиграть мир и наше будущее.