Падение или рост цены: что будет дальше с рынком криптовалюты

Цена биткойна (BTC) резко упала из-за сильной турбулентности на криптовалютных рынках. К моменту написания статьи BTC стоит $21 200, хотя минимальное падение 18 июня достигало уровня $17,600. Это серьезный прорыв ниже диапазона от $28 тысяч до $32 тысяч, который эталонная криптовалюта наблюдала после краха стейблкоина в начале мая.

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Текущий всплеск волатильности криптовалют начался с тревожного отчета об индексе потребительских цен в США за май, который вызвал очередной инфляционный шок на мировом рынке. Инфляция повысила ожидания возможности значительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в 2022 году в целом.

Повышенная волатильность заставила популярную крипто-кредитную компанию Celsius (CEL) приостановить снятие средств клиентами, и этот шаг вызвал опасения, что это распространяется на рынке в целом. Цена на биткоин сейчас упала более чем на 50% с начала года и торгуется на 70% ниже своего исторического максимума около $69 тысяч в ноябре 2021 года. По данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн впервые с февраля 2021 года.

Восстановиться после таких распродаж будет непросто. До тех пор пока инфляционные риски актуальны, а ФРС США будет пытаться стимулировать рынок повышением процентной ставки – покупателя рынка криптовалют не ждем.

В краткосрочной перспективе, и в 2022 году в целом, инвесторы настроены избегать риска, совершив "общее бегство в безопасное место по всем классам активов". В совокупности инвесторы проявляют больший интерес к инвестициям, основанным на стоимости, и меньший интерес к спекулятивным акциям и альтернативным инвестициям в сохранение стоимости. Одна из причин - это Федеральная резервная система, которая повышала процентные ставки в этом году и готова поднять их снова. ФРС борется с историческим всплеском ничем не уступающей инфляции, что наблюдалось последние четыре десятилетия.

Сколько еще будет повышение – неизвестно. Но есть оценки, что центральный банк продолжит повышать ставки до конца этого и 2023 года. Ставка по федеральным фондам может закончить год на уровне 3% или выше. Когда ФРС повышает процентные ставки, это снижает спрос на большое количество растущих компаний, таких как акции технологических компаний, и активы со спекулятивным риском, такие как криптовалюты и биткоин.

Вопрос, сколько останется спроса на криптовалюту, когда вся ликвидность иссякнет, остается открытым. У нас нет исторического прецедента того, как биткойн и другие криптовалюты могут действовать, если мы войдем в длительный период, когда центральные банки активно истощают ликвидность. Это, как правило, тяжелые времена для инвесторов, и более рискованные активы уступают более безопасным.

Самый негативный сценарий развития событий на крипторинке подразумевает падение основных криптовалют еще более 30% от текущих цен, что абсолютно демотивирует всех, кто еще держал криптовалюту. Это спровоцирует тотальный вывод денег и долгосрочное недоверие к криптосектору в целом.

Самый положительный сценарий можно спрогнозировать, что диапазон цен конца июня будет стартовой точкой для их роста в перспективе до конца лета. То есть еще в июле-августе цены будут ходить у нижних границ года. А осенью с возобновлением деловой активности в мире начнется возобновление цен, поэтому инвесторы будут зарабатывать на покупках биткоина и других криптовалют.