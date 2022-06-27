Падіння чи зростання ціни: що буде далі з ринком криптовалюти

Ціна біткойна (BTC) різко впала через сильну турбулентність на криптовалютних ринках. На момент написання статті BTC коштує $21 200, хоча мінімальне падіння 18 червня досягало рівня $17,600. Це серйозний прорив нижче діапазону від $28 тисяч до $32 тисяч, який еталонна криптовалюта спостерігала після краху стейблкоіну ​​на початку травня.

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Поточний сплеск волатильності криптовалют розпочався із тривожного звіту про індекс споживчих цін у США за травень, який спричинив черговий інфляційний шок на світовому ринку. Інфляція підвищила очікування щодо можливості значного підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи у 2022 році загалом.

Підвищена волатильність змусила популярну крипто-кредитну компанію Celsius (CEL) призупинити зняття коштів клієнтами, і цей крок викликав побоювання, що зараження поширюється на ринку загалом. Ціна на біткойни зараз впала більш ніж на 50% з початку року і торгуються на 70% нижче за свій історичний максимум близько $69 тисяч у листопаді 2021 року. За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку криптовалют впала нижче за $1 трлн вперше з лютого 2021 року.

Відновитись після таких розпродажів буде непросто. До того часу, поки інфляційні ризики актуальні, а ФРС США намагатиметься стимулювати ринок підвищенням відсоткової ставки – покупця ринку криптовалют не чекаємо.

У короткостроковій перспективі, і у 2022 році в цілому, інвестори налаштовані уникати ризику, здійснивши "спільну втечу в безпечне місце за всіма класами активів". У сукупності інвестори виявляють більший інтерес до інвестицій, заснованих на вартості, і менший інтерес до спекулятивних акцій та альтернативних інвестицій у збереження вартості. Одна з причин - це Федеральна резервна система, яка підвищувала процентні ставки цього року та готова підняти їх знову. ФРС бореться з історичним сплеском інфляції, який нічому не поступається, що спостерігалося останні чотири десятиліття.

Скільки ще буде підвищення - невідомо. Але є оцінки, що центральний банк продовжить підвищувати ставки до кінця цього року та 2023-го. Ставка по федеральним фондам може закінчити рік лише на рівні 3% чи вище. Коли ФРС підвищує процентні ставки, це знижує попит на більшу кількість компаній, що ростуть, таких як акції технологічних компаній, і активи зі спекулятивним ризиком, такі як криптовалюти та біткоін.

Питання, скільки залишиться попиту на криптовалюту, коли вся ліквідність вичерпається, залишається відкритим. У нас немає історичного прецеденту того, як біткоін та інші криптовалюти можуть діяти, якщо ми увійдемо у тривалий період, коли центральні банки активно виснажують ліквідність. Це, як правило, важкі часи для інвесторів, і більш ризиковані активи поступаються безпечнішими.

Найнегативніший сценарій розвитку подій на крипторинці має на увазі падіння основних криптовалют ще понад 30% від поточних цін, що абсолютно демотивує всіх, хто ще тримав криптовалюту. Це спровокує тотальне виведення грошей та довгострокову недовіру до криптосектору загалом.

Найпозитивніший сценарій можна спрогнозувати таким, що діапазон цін кінця червня буде стартовою точкою для їхнього зростання в перспективі до кінця літа. Тобто ще в липні-серпні ціни ходитимуть біля нижніх кордонів року. А восени з про відновленням ділової активності у світі, почнеться відновлення цін, тому інвестори зароблятимуть на покупках біткоїна та інших криптовалют.