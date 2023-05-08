Почему бизнесу нужны быстрые кредиты?

Кредиты необходимы для многих малых и средних бизнесов, положительно отражаясь на выручке от реализации товаров и прибыли. Мультипликатор роста последнего, при различных моделях управления денежными потоками и особенностями операционных циклов, может достигать 2, 3 и более раз, что позволяет бизнесам развиваться и масштабироваться.

Какие кредиты?

Наиболее популярен овердрафт, целевые кредиты и кредиты под залог депозита.

Овердрафт – это краткосрочное финансирование, направленное преимущественно на получение оборотного капитала, целевые кредиты являются действенными инструментами при необходимости закрытия конкретных бизнес-потребностей, как, например, приобретение техники или финансирование более длительных операционных циклов. Кредиты под залог депозита удобны для обслуживающих бизнес банков, но не удобны для самого бизнеса.

Однако главное – это быстрота принятия решения и отсутствие сложных условий, с которыми часто сталкивается бизнес при оформлении кредита. Такими условиями, например, в банках являются перевод оборотов и оформление зарплатных проектов, комиссионные расходы как условие получения кредита или валютные контракты в случае осуществления внешнеэкономической деятельности. Это значительно замедляет процесс предоставления кредита и критическое, когда деньги нужны уже «здесь и сейчас».

Что такое несвоевременно предоставленный кредит?

Существует простая формула, при которой время равно деньгам, поэтому несвоевременно предоставленный кредит - это утрата экономической выгоды , особенно если бизнесу приходится отказываться выполнять дополнительный объем работ по новым контрактам .

Разберем пример:

Есть один акарпат чанин, который стыкнулся и с дефицитом оборотных средств : с условиями реализационного контракта с государственным предприятием расчет за поставленный им товар осуществляется через 60 календарных дней с момента подписания расходной накладной на его отгрузку.

У предпринимателя есть возможность сразу после отгрузки взять еще один контракт и осуществить поставку продукции другому заказчику, но для ее изготовления необходимо осуществить предоплату своим поставщикам за сырье и комплектующие.

Финансовое учреждение, в которое закарпатчанин обратился за ссудным капиталом, будет рассматривать возможность предоставления кредита критически долго, так как работает по традиционным методам оценки финансового состояния заемщика.

Предприниматель вынужден ожидать и решения по кредиту, и получение средств от предварительной поставки, в то же время испытывая замедление операционного цикла.

Смоделируем другую ситуацию:

Закарпатчанин обратился в финансовую компанию, которая предоставила кредит в течение суток, потому что работает по инновационным методам анализа заемщиков и имеет упрощенный процесс рассмотрения кредитной заявки.

Не медля предприниматель начинает новый операционный цикл , а вовремя полученные средства позволяют увеличить объем выручки, взять больше клиентов и избавиться от кассовых разрывов.

Благодаря своевременно полученному для ускорения расчетов кредиту объем реализации товаров предпринимателя вырос, и прибыльность его бизнеса увеличилась, поэтому теперь он сможет нанять новых сотрудников и масштабироваться.

Что такое быстрые кредиты внутри государства?

Привлечение кредитов позволит предпринимателям наращивать объемы реализации своих товаров и услуг, масштабироваться, обеспечивая большое количество рабочих мест и платя больше налогов государству.

Рост же объемов кредитования в сочетании со стимулированием увеличения государственных заказов, которые станут более доступными малому и среднему бизнесу, будет способствовать стремительному развитию экономики .