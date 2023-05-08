Чому бізнесу потрібні швидкі кредити?

Кредити є необхідністю для багатьох малих та середніх бізнесів, позитивно відображаючись на виручці від реалізації товарів і прибутку. Мультиплікатор зростання останнього, за різних моделей управління грошовими потоками та особливостей операційних циклів, може сягати 2, 3 і більше разів, що дозволяє бізнесам розвиватись і масштабуватись.

Які є кредити?

Найбільш популярним є овердрафт, цільові кредити та кредити під заставу депозиту.

Овердрафт – це короткострокове фінансування, спрямоване переважно на отримання обігового капіталу, цільові кредити є дієвими інструментами за необхідності закриття конкретних бізнес - потреб, як, наприклад, придбання техніки або фінансування більш довготривалих операційних циклів. Кредити під заставу депозиту є зручними для обслуговуючих бізнес банків, але не є зручними для самого бізнесу.

Проте, головне – це швидкість ухвалення рішення та відсутність складних умов, з якими часто стикається бізнес при оформленні кредиту. Такими умовами, наприклад, в банках є переведення оборотів і оформлення зарплатних проєктів, комісійні витрати як умова отримання кредиту або валютні контракти у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Це значно уповільнює процес надання кредиту і є критичним, коли гроші потрібні вже «тут і зараз».

Що таке несвоєчасно наданий кредит?

Існує проста формула, за якої час дорівнює гроші, тому несвоєчасно наданий кредит - це втрата економічної вигоди, особливо якщо бізнесу доводиться відмовлятись виконувати додатковий обсяг робіт за новими контрактами.

Розберемо приклад:

Є закарпатчанин, який стикнувся із дефіцитом обігових коштів: за умовами реалізаційного контракту з державним підприємством розрахунок за поставлений ним товар здійснюється через 60 календарних днів з моменту підписання видаткової накладної на його відвантаження.

Підприємець має можливість відразу після відвантаження взяти ще один контракт і здійснити поставку продукції іншому замовнику, але для її виготовлення необхідно здійснити передоплати своїм постачальникам за сировину та комплектуючі.

Фінансова установа, до якої закарпатчанин звернувся за позиковим капіталом розглядатиме можливість надання кредиту критично довго, тому що працює за традиційними методами оцінки фінансового стану позичальника.

Підприємець вимушений очікувати і рішення по кредиту, і отримання коштів від попередньої поставки, водночас потерпаючи від уповільнення операційного циклу.

Змоделюємо іншу ситуацію:

Закарпатчанин звернувся до фінансової компанії, яка надала кредит протягом доби, тому що працює за інноваційними методами аналізу позичальників і має спрощений процес розгляду кредитної заявки.

Не зволікаючи підприємець розпочинає новий операційний цикл, а вчасно отримані кошти дозволяють збільшити об’єм виручки, взяти більше клієнтів і позбутись касових розривів.

Завдяки вчасно отриманому для прискорення розрахунків кредиту об’єм реалізації товарів підприємця зріс, і прибутковість його бізнесу збільшилась, тому тепер він зможе найняти нових співробітників та масштабуватись.

Що таке швидкі кредити в межах держави?

Залучення кредитів дозволятиме підприємцям нарощувати обсяги реалізації своїх товарів та послуг, масштабуватись, забезпечуючи велику кількість робочих місць та сплачуючи більше податків державі.

Зростання ж обсягів кредитування в поєднанні зі стимулюванням збільшення державних замовлень, які стануть більш доступними малому та середньому бізнесу, сприятиме стрімкому розвитку економіки.