Почему указания Президента о защите энергообъектов правительством проигнорированы, а средства не выделены?

Было много критики и блокирования строительства защиты энергетических объектов. Возможные потери для экономики в результате таких действий несоразмерны с затратами. Президент это понимал, ставил задачи, но ему постоянно врали!

Долг перед Autostrada только за защиту энергетических объектов более 5 млрд . Министерство финансов считало, что это не приоритет и играло в постоянный футбол между Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, результат - финансирования нет, а те задачи, которые ставил Верховный Главнокомандующий нереализованы.

Кстати, по поводу фортификации, интересно, что компанию, которая является лидером рынка, никто к выполнению работ не привлек, результат - выполнение программы Президента по строительству фортификационных сооружений тоже все видят.

Говорить – не делать… плохо, что за ложь перед Президентом в условиях войны нет ответственности! Сегодня последствия таких действий могут быть катастрофическими!

Учитывая важность вопроса защиты объектов энергетики, расскажу подробнее .

В октябре 2022 года у Верховного главнокомандующего состоялось совещание с военными, представителями правительства по защите энергетических объектов. На которой было четко предоставлено поручение обеспечить третий уровень защиты объектов энергетики. Поняв важность вопроса и масштаб угрозы, Autostrada без финансирования со стороны государства приступила к работе в круглосуточном режиме, инвестировала более $100 млн e материалы и производственные мощности .

Было закуплено 7 бетонных заводов, специальное оборудование, миксеры, буровые машины, палебойные машины, закуплено более 20 тыс. т металлопроката, инвестировано более $10 млн в оборудование и запущен завод по производству металлоконструкций - все это сделано для того, чтобы обеспечить строительство защиты объектов энергетики в максимально сжатые сроки. Было задействовано более 1000 работников, организована работа в три смены.

Именно таким способом Автострада как ответственный бизнес подошла к поручению Верховного Главнокомандующего обеспечить защиту энергетических объектов в условиях войны!

Результат – указания Президента проигнорированы, средства не выделены, а финансирование полностью прекращено. Мы обращались письмами в кабинет министров о выделении финансирования, но никакой реакции нет.

С этими проблемами, миллиардными кредитами и долгами мы остались лицом к лицу. Допускаю, что расчет был такой, что обстрелов не будет и может как-то оно пройдет…

Но сегодня реалии другие - обстрелы есть, последствия такого бездействия испытывают люди и бизнес, введены ограничения в снабжении электроэнергией. Третья степень защиты из-за отсутствия финансирования не сделана.

Любая должность – это не только полномочия, но и ответственность!

Министерство финансов Украины оперирует средствами налогоплательщиков, если не будет электроэнергии, не будет и налогов - это достаточно простые и очевидные вещи, защита объектов энергетики должна быть одним из приоритетных направлений финансирования.