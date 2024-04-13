Чому вказівки Президента щодо захисту енергообєктів Урядом проігноровані, а кошти не виділені?

Було багато критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій є неспіврозмірні з витратами. Президент це розумів, ставив задачі, але йому постійно брехали!

Борг перед Autostrada тільки за захист енергетичних обʼєктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не є пріоритетом і грало в постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результат - фінансування нема, а ті задачі, які ставив Верховний Головнокомандувач нереалізовані.

Доречі, щодо фортифікації, цікаво, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив, результат - виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать.

Говорити - не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни немає відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічні!

З огляду на важливість питання захисту обʼєктів енергетики, розповім детальніше.

В жовтні 2022 року у Верховного головнокомандувача відбулась нарада з військовими, представниками уряду щодо захисту енергетичних обʼєктів. На якій було чітко надано доручення забезпечити третій рівень захисту для обʼєктів енергетики. Зрозумівши важливість питання і масштаб загрози, Autostrada без фінансування з боку держави розпочала роботи в цілодобовому режимі, інвестувала понад $100 млн e матеріали і виробничі потужності .

Було закуплено 7 бетонних заводів, спеціальне обладнання, міксери, бурові машини, палебійні машини, закуплено понад 20 тис т. металопрокату, інвестовано понад $10 млн у обладнання і запущено завод з виробництва металоконструкцій - все це зроблено для того, щоб забезпечити будівництво захисту обʼєктів енергетики в максимально стислий термін. Було задіяно понад 1000 працівників, організовано роботу в три зміни.

Саме в такій спосіб Автострада, як відповідальний бізнес, підійшла до доручення Верховного Головнокомандувача забезпечити захист енергетичних обʼєктів в умовах війни!

Результат - вказівки Президента проігноровані, кошти не виділені, а фінансування повністю припинене. Ми звертались листами до кабінету міністрів щодо виділення фінансування, але жодної реакції немає.

З цими проблемами, мільярдними кредитами та боргами ми залишились віч на віч. Припускаю, що розрахунок був такий, що обстрілів не буде і може якось воно пройде…

Але сьогодні реалії інші - обстріли є, наслідки такої бездіяльності відчувають люди та бізнес, запроваджено обмеження в постачанні електроенергії. Третій ступінь захисту через відсутність фінансування не зроблено.

Будь-яка посада - це не тільки повноваження, але і відповідальність!

Міністерство фінансів України оперує коштами платників податків, якщо не буде електроенергії, не буде і податків - це доволі прості і очевидні речі, захист обʼєктів енергетики мав би бути одним з пріоритетних напрямків фінансування.