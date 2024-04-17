Проблемы криминального характера, с которыми сталкиваются ветераны в гражданской жизни

Часто в медиа можем увидеть бестактные или манипулятивные заголовки о том, что "ветеран совершил то или иное преступление". Однако нет и не может быть специфических преступлений, совершаемых ветеранами в гражданской жизни. Да, мы не можем отдельно говорить об уголовных правонарушениях, совершаемых ветеранами или не ветеранами. Исходя из практики США и других стран, мы можем прийти к выводу, что на криминогенную ситуацию в стране влияет война. И прежде всего она изменяет психику людей, непосредственно участвующих в ней.

В информационном пространстве все большее внимание уделяется вопросу посттравматического стрессового расстройства (далее по тексту — ПТСР), которое возникает у человека как реакция на стрессовую ситуацию. Участники боевых действий в ходе участия в войне переживают не одну стрессовую ситуацию. Это приводит к тому, что у определенного количества ветеранов диагностируют ПТСР или другие психологические травмы, влияющие на возможность личности понимать значение своих действий и управлять ими. Однако большинство из этих лиц не являются общественно опасными и ни в коем случае не нуждаются в принудительном лечении.

Исследуя ситуацию, сложившуюся в США после Вьетнамской войны, можно сделать вывод об обусловленности определенного процента уголовных правонарушений, совершенных ветеранами, по результатам влияния ПТСР. Для преодоления такой проблемы была создана специальная программа – суды по делам ветеранов как отдельный институт терапевтического правосудия.

Такая программа призвана идентифицировать ветерана с ПТСР или другими психологическими травмами, выявить причины проявления преступного поведения и провести курс лечения и реабилитации правонарушителя на добровольной основе. То есть, не наказывая, предотвращать совершение новых преступлений.

Что касается Украины, то если проанализировать Единый государственный реестр судебных решений по поисковой фразе "Посттравматическое стрессовое расстройство", можно найти более двухсот приговоров по уголовным делам. Только примерно пятая часть из них датируется периодом до 1 января 2014 года. А это, в свою очередь, подтверждает тот факт, что влияние ПТСР на общественные процессы растет с увеличением количества людей, которые в результате российской агрессии приобрели это расстройство.

Если это произошло во время защиты суверенитета и независимости Украины, то именно государство должно позаботиться об эффективной реабилитации и ресоциализации человека.

Возвращаясь к судебной практике, при анализе конкретных дел могу сформировать следующие выводы:

Иногда суды вскользь отмечают влияние ПТСР или трактуют это как определенную " стратегию" стороны защиты. Случаются случаи, когда суды назначают более суровое наказание, не считая ссылки стороны на наличие ПТСР. Также суды учитывают ПТСР как смягчающее обстоятельство, назначая принудительные меры медицинского характера или более мягкое наказание.

Учитывая вклад ветерана, необходимо понимать, что психологическое состояние влияет на поведение личности и может стать предпосылкой бессознательного противоправного поведения.

Суды же не имеют единых устойчивых подходов к осознанию важности этой проблемы и необходимости обеспечить баланс между наказанием и ресоциализацией лица, совершившего противоправное деяние под влиянием психологических последствий участия в боевых действиях.

Для справедливого рассмотрения дел в отношении ветеранов следует ввести отдельную судебно-реабилитационную процедуру в уголовном процессе. Однако такая процедура должна применяться при наличии ряда условий и под строгим контролем за ее исполнением. В настоящее время этот вопрос исследует общественная организация "Юридическая Сотня" в рамках проекта "Анализ возможности внедрения судов по делам ветеранов в Украине" при поддержке программы "Справедливость для всех", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Конечно, мы не можем предусмотреть ее применение в делах по совершению всех тяжких или особо тяжких преступлений, ведь должен достигаться баланс с защитой интересов потерпевших от преступлений лиц и тяжестью совершенного деяния. Вместе с тем, существует ряд уголовных правонарушений, которые при таких условиях не будут нести значительную общественную опасность и вред для общества. Следовательно, для таких случаев следует предусмотреть возможность применения института терапевтического правосудия.

Дополнительно следует отметить, что с полномасштабной агрессией России и длительной общей мобилизацией, количество лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях, непрерывно увеличивается.

Это потенциально приводит к увеличению количества случаев ПТСР и других психологических нарушений, которые могут влиять на поведение (в том числе общественно опасное) лица. Суды должны учитывать наличие травмирующего опыта и психологических потребностей обвиняемого ветерана для обеспечения, прежде всего, оказания необходимой помощи и ресоциализации, а уже затем — выполнения карательной функции уголовно-правовых норм.

Специальные знания и понимание особенностей военной службы и боевых действий являются необходимыми элементами при рассмотрении уголовных дел в отношении военных и ветеранов.