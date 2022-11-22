В КСО нет никакого смысла, когда это навязывают сверху

Война стала катализатором трансформаций общества в направлении социальной ответственности. В существующих сложных условиях политического, демографического и социального развития Украины КСО является неотъемлемой составляющей восстановления нашего государства. СЕО Moneyveo Сергей Синченко на примере возглавляемой им компании рассказывает о том, как развить эффективный кейс социальной ответственности в современных условиях.

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КСО-проекты, реализуемые Moneyveo

Самый масштабный – помощь украинским военным. И это направление корпоративной социальной ответственности в Moneyveo основано еще до полномасштабной войны в Украине. Так, наше сотрудничество с разведывательным центром «Север» на Черниговщине началось в 2019-м. Мы несколько лет снабжали их оргтехникой. С 2020 года наша компания участвует в финансировании лечения раненых бойцов, сотрудничая с реабилитационными центрами для ветеранов АТО/ООС, в частности с благотворительным фондом Revived Soldiers (реабилитация военнослужащих в Ирпенском центре Next Step Ukraine). Соответственно, во время войны мы только углубили сотрудничество в этом направлении.

Все аккумулированные нами средства и доступные ресурсы идут на удовлетворение потребностей армии. С начала войны Moneyveo перечислила на нужды ВСУ более 10 млн. грн., закупила автомобили и портативные аппараты УЗИ для раненых военных, медикаменты. Также мы постоянно покупаем разнообразную экипировку для наших бойцов, оказываем гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

Социальные проблемы, к решению которых сегодня следует приобщаться

Война сплотила украинское общество вокруг единственной цели – противостояние врагу для приближения нашей победы. Но социальные проблемы, такие как плохая экология, бедность, демография и т.д., к сожалению, никуда не исчезли. Механизм социальной ответственности как раз и служит инструментарием решения насущных вопросов общества. И вопрос здесь не в том, чтобы помочь финансово государству, потому что у него не хватает ресурсов. Если мы стремимся к развитию цивилизованных общественных отношений, важно научиться формировать паритет интересов бизнеса, государства и общества. Поэтому Moneyveo является членом Глобального договора ООН, позволяющего компании направлять усилия на достижение целей устойчивого развития. Да, во время войны фокус внимания бизнеса – это помощь армии, но мы вместе должны заботиться также и об экономическом росте государства, и о здоровой нации и благополучии общества. Это наша задача здесь, внутри, это наш фронт, и мы должны его удерживать, несмотря на препятствия, что делает враг.

Кроме помощи военным в Маневео существует еще два направления КСО на постоянной основе. Образовательный: повышение финансовой осведомленности населения, его цифровой грамотности, обучение бизнес-мышлению и навыкам предпринимательства. С этой целью мы совершили сериал с Минцифрой, выпустили серию образовательных видеороликов на канале Минфин/Файненс, заключили Меморандум о сотрудничестве с Киево-Могилянской Академией. Наши сотрудники провели курс лекций по маркетингу и наградили премиями студентов за лучшие разработки на конкурсной основе. Реализовали ряд общих проектов с партнерами. Например, приняли участие в проекте ЕМА, направленном на борьбу с кибермошенничеством.

Второе направление – финансово-благотворительное, направленное на помощь детям. Так, с 2018 года на регулярной основе Moneyveo поддерживает столичный центр для проживания онкобольных детей «Дача», направляя ежемесячный благотворительный платеж на различные нужды заведения, в частности, на строительство нового корпуса для проживания маленьких пациентов Института рака с их семьями. Более пяти лет занимаемся также детдомом в Ворзеле.

Как удерживать КСО на высоком уровне - опыт Moneyveo

Постоянство и искренность. Это два основных постулата, которых, по моему мнению, следует придерживаться компании, воплощая КСО. Да, мы действительно много проектов реализуем по требованию времени – например, в начале пандемии Moneyveo приобрела для больниц несколько аппаратов экспертного класса для искусственной вентиляции легких. Сейчас помогаем оборудовать бомбоубежище в Ирпенской школе, сотрудничаем с БФ "Сонях", которая занимается детьми из малообеспеченных семей, помогли в восстановлении дома в Ирпене, где проживает наш коллега и т.д.

В то же время у нас есть несколько проектов, которые мы реализуем на постоянной основе. Наши партнеры всегда могут на нас рассчитывать, даже в нелегкие для бизнеса времена. Как, например, во время локдауна, когда мы перешли в режим экономии, отказались от рекламы на ТВ и радио, но не приостановили финансовую помощь Revived Soldiers и БФ Залог (для центра Дача).

Искренность команды – не менее важное условие эффективной КСО компании. Важно, чтобы люди руководствовались собственным желанием помогать. И в Маневео работает именно такая команда! Наши сотрудники ищут возможность принять участие в проекте, несмотря на нехватку личного времени и других факторов. Поэтому у нас реализуются многие социальные ивенты с участием работников компании: курсы, тренинги, мастер-классы, ивенты благотворительного направления.

Например, в октябре команда организовала благотворительный вебинар "Эмоциональное и финансовое здоровье в нынешних условиях". Посредством этого мероприятия удалось собрать сумму, которой не хватало на приобретение нескольких Starlink для подразделения, где служит наш коллега.

Еще одно корпоративное мероприятие – день донора в Moneyveo. Мы приобщились к сдаче крови для Института имени Амосова. Оттуда кровь перераспределяется по областным центрам, где проходят лечение военные.

По моему убеждению, у КСО нет никакого смысла, когда это навязывают сверху. В нашей компании все инициативы, проекты выбирают сами сотрудники, потому среди них много волонтеров. А когда люди охотно берут на себя ответственность, обязательства, делая то, что могут искренне и бескорыстно – это и есть залог того, что это дело будет действительно эффективным и полезным.