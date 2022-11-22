У КСВ немає жодного сенсу, коли це нав’язують згори

Війна стала каталізатором трансформацій суспільства у напрямку соціальної відповідальності. В існуючих складних умовах політичного, демографічного та соціального розвитку України КСВ є невід’ємною складовою відновлення нашої держави. СЕО Moneyveo Сергій Сінченко на прикладі очолюваної ним компанії розповідає про те, як розвинути ефективний кейс соціальної відповідальності в умовах сьогодення.

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КСВ-проєкти, які реалізує Moneyveo

Наймасштабніший – допомога українським військовим. І цей напрямок корпоративної соціальної відповідальності у Манівео засновано ще до повномасштабної війни в Україні. Так, наша співпраця з розвідувальним центром «Північ», що на Чернігівщині, розпочалася у 2019-му. Ми кілька років постачали їм оргтехніку. З 2020-го наша компанія бере участь у фінансуванні лікування поранених бійців, співпрацюючи з реабілітаційними центрами для ветеранів АТО/ООС, зокрема з благодійним фондом Revived Soldiers (реабілітація військовослужбовців в Ірпінському центрі Next Step Ukraine). Відповідно, під час війни ми лише поглибили співпрацю у цьому напрямку.

Наразі усі акумульовані нами кошти та доступні ресурси йдуть на задоволення потреб армії. З початку війни Moneyveo перерахувала на потреби ЗСУ більш як 10 млн грн, закупила автомобілі та портативні апарати УЗД для поранених військових, медикаменти. Також ми постійно купуємо різноманітне екіпірування для наших бійців, надаємо гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

Соціальні проблеми, до вирішення яких сьогодні варто долучатися

Війна згуртувала українське суспільство навколо єдиної мети – протистояння ворогові задля наближення нашої перемоги. Але соціальні проблеми, такі як погана екологія, бідність, демографія тощо, на жаль, нікуди не зникли. Механізм соціальної відповідальності якраз і слугує як інструментарій вирішення нагальних питань суспільства. І питання тут не в тому, щоб допомогти фінансово державі, бо у неї не вистачає ресурсів. Якщо ми прагнемо розвитку цивілізованих суспільних відносин, важливо навчитися формувати паритет інтересів бізнесу, держави та суспільства. Тому Moneyveo є членом Глобального договору ООН, що дає компанії змогу спрямовувати зусилля на досягнення цілей сталого розвитку. Так, під час війни фокус уваги бізнесу – це допомога армії, але ми разом маємо дбати також і про економічне зростання держави, і про здорову націю та благополуччя суспільства. Це наше завдання тут, всередині, це наш фронт, і ми маємо його утримувати, попри перешкоди, що чинить ворог.

Крім допомоги військовим у Манівео існує ще два напрямки КСВ на постійній основі. Освітній: підвищення фінансової обізнаності населення, його цифрової грамотності, навчання бізнес-мисленню й навичкам підприємництва. З цією метою ми зробили серіал з Мінцифрою, випустили серію освітніх відеороликів на каналі Мінфін/Файненс, заключили Меморандум про співпрацю з Києво-Могилянською Академією. Наші співробітники провели курс лекцій з маркетингу та нагородили преміями студентів за кращі розробки на конкурсній основі. Реалізували низку спільних проєктів з партнерами. Наприклад, взяли участь у проєкті ЄМА, націленому на боротьбу із кібершахрайством.

Другий напрямок – фінансово-благодійний, спрямований на допомогу дітям. Так, з 2018 року на регулярній основі Moneyveo підтримує столичний центр для проживання онкохворих дітей «Дача», направляючи щомісячний благодійний платіж на різні потреби закладу, зокрема на будівництво нового корпусу для проживання маленьких пацієнтів Інституту раку з їхніми сім'ями. Понад п’ять років опікуємося також дитбудинком у Ворзелі.

Як утримувати КСВ на високому рівні - досвід Moneyveo

Сталість і щирість. Це два основні постулати, яких, на мою думку, варто дотримуватися компанії, втілюючи КСВ. Так, ми дійсно багато проєктів реалізуємо на вимогу часу – наприклад, на початку пандемії Moneyveo придбала для лікарень кілька апаратів експертного класу для штучної вентиляції легень. Наразі допомагаємо обладнати бомбосховище в Ірпінській школі, співпрацюємо з БФ “Сонях”, що опікується дітьми з малозабезпечених сімей, допомогли у відбудові будинку в Ірпені, де мешкає наш колега тощо.

Водночас у нас є кілька проєктів, які ми реалізуємо на постійній основі. Наші партнери завжди можуть на нас розраховувати, навіть у нелегкі для бізнеса часи. Як, наприклад, під час локдауну, коли ми перейшли в режим економії, відмовились від реклами на ТВ і радіо, але не призупинили фінансову допомогу Revived Soldiers і БФ «Запорука» (для центру «Дача»).

Щирість команди – не менш важлива умова ефективної КСВ компанії. Важливо, щоб люди керувались власним бажанням допомагати. І в Манівео працює саме така команда! Наші співробітники шукають можливості взяти участь у проєкті, незважаючи на брак особистого часу та інших чинників. Тому у нас реалізується багато соціальних івентів за участю працівників компанії: курси, тренінги, майстер-класи, івенти благодійного спрямування.

Наприклад, у жовтні команда організувала благодійний вебінар “Емоційне і фінансове здоров’я у теперішніх умовах”. За допомогою цього заходу вдалося зібрати суму, якої не вистачало на придбання кількох Starlink для підрозділу, де служить наш колега.

Ще один корпоративний захід – день донора у Moneyveo. Ми долучилися до здачі крові для Інституту імені Амосова. Звідти кров перерозподіляється по обласних центрах, де проходять лікування військові.

На моє переконання, у КСВ немає жодного сенсу, коли це нав’язують згори. У нашій компанії усі ініціативи, проєкти обирають самі співробітники, тому серед них багато волонтерів. А коли люди охоче беруть на себе відповідальність, зобов’язання, роблячи те що можуть щиро і безкорисливо – це і є запорука того, що ця справа буде дійсно ефективною і корисною.