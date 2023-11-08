Вызовы, потребности и благотворительность для украинской медицинской сферы в условиях войны

Здоровая нация – основа успешной страны. Сейчас, в условиях полномасштабной войны, мы чувствуем это как никогда. Ведь на многочисленных деоккупированных территориях и прифронтовых зонах проблемы со сферой медицины возникают особенно остро. И решать их нужно уже сейчас, чтобы как можно больше здоровых и активных людей участвовали в восстановлении сильной Украины.

В начале 1990-х годов в Украине жили 52 миллиона человек. За 30 лет независимости численность населения постоянно сокращалась и к началу 2022 года в стране было 41,2 миллиона жителей. С началом полномасштабного населения сократилось еще больше и по разным оценкам составляет от 28 до 34 миллионов.

Существенными факторами этой негативной динамики есть пробелы в сфере здравоохранения: тяжелые ранения, трудности с получением первичной медицинской помощи, разрушены больницы. Все перечисленные проблемы создают серьезные вызовы для государства. Ведь медицина – это прежде всего о сохранении жизни, улучшении ее качества и приумножении населения. Поэтому крайне важно стабилизировать медицинскую сферу.

Ситуация на деоккупированных и прифронтовых территориях критическая. На сегодняшний день в результате войны в Украине полностью разрушены более 170 медицинских учреждений, и почти 1,5 тысячи – частично повреждены . Это существенная цифра, если учесть тот факт, что значительное количество построек почти невозможно восстановить, а на ремонт остальных требуется много времени и денег. Для сравнения – в Лондоне во время Второй мировой войны были эвакуированы и закрыты на ремонт из-за повреждения бомбами 17 госпиталей, а в целом враг уничтожил 4400 мест в больницах. Однако британцы выстояли и смогли восстановиться. Сможем и мы!

Государственная программа

В Украине есть программа по восстановлению медицинских учреждений и оказанию медицинской помощи тем, кто в этом нуждается. Из государственного бюджета выделено более 3 миллиардов гривен для восстановления медучреждений. Как отмечают в Минздраве, при восстановлении больниц будет учитываться их роль в состоятельной сети. Надеемся, что благодаря этому ресурсы будут распределяться очень эффективно. Всего на здравоохранение в 2023 году из бюджета выделили 166 миллиардов гривен. Их распределяют на закупку лекарственных средств и расходных материалов, выплату заработной платы и т.п. Также есть дополнительные средства для закупки необходимого оборудования.

Нанесенные российскими варварами разрушения настолько значительны, что необходимые для восстановления деньги просто невозможно выделить из государственного бюджета. Особенно во время войны. Кроме средств, любой ремонт требует много времени, тем более если говорить о капитальном восстановлении. А оказывать медицинскую помощь нужно здесь и сейчас.

Также следует отметить, что по оценкам международных партнеров для восстановления и восстановления поврежденных медицинских учреждений в результате российской агрессии Украине нужно более 15 миллиардов долларов. Эти цифры дают понимание того, что внутренних ресурсов и пособий от международных партнеров может не хватить.

Вклад благотворительных организаций

Сейчас Украине очень тяжело. Кроме медицины, есть не менее важные отрасли, которые нуждаются в финансировании: это восстановление жилья, помощь наиболее пострадавшим людям, ремонт инфраструктуры и многое другое. Конечно же, не забываем и об обороне – первоочередную статью расходов. На все это идет значительная часть денег из государственной казны, поэтому помощь благотворителей жизненно необходима.

Какова роль благотворительных организаций в ликвидации последствий войны, и в частности в медицинской отрасли? В чем их преимущества? Прежде благотворительные фонды более гибкие: они концентрируются на отдельных объектах, нуждающихся в помощи, и могут позволить себе тщательное внимание к деталям. Скорости и эффективности при реализации проектов способствует и меньшее количество бюрократии, ведь цепочка коммуникации между заказчиками и исполнителями в случае благотворительности гораздо короче. И, наконец, благодаря привлечению партнеров у фондов больше финансовых возможностей.

Наш благотворительный фонд Леруа Мерлен Солидарность (далее ЛМС) активно помогает восстанавливать Украину. За год работы мы присоединились к обновлению более 70 объектов, 27 которых уже были завершены. На сегодняшний день фонд уже вложил в восстановление страны более 2,6 миллиона евро. Для нас очень ценно, что в этот важный исторический момент можем быть полезны для возрождения медицины, восстановления разрушенного и формирования здоровой нации.

В ожидании восстановления: мобильные больницы

Конечно, в идеале нам нужно полноценное восстановление стационарных медицинских учреждений. Что собственно фонд и ставит в приоритете своей деятельности. Но на это нужно время и, конечно, колоссальные средства. Однако, несмотря на войну, заботу о своем здоровье невозможно отложить на потом. Поэтому пригодятся альтернативные решения, которые предлагают благотворители.

Одним из основных направлений помощи, предоставляемой Украине нашим фондом, является увеличение парка мобильных клиник в партнерстве с благотворительным фондом Fortitude UA. Их особенностями есть автономность и возможность переместиться туда, где люди не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи. Как правило, это недавно деоккупированные территории с уничтоженной инфраструктурой и прифронтовые зоны. Машина с медицинским оборудованием может приехать в необходимое место в считанные часы.

В мобильных больницах, которые помогли переоборудовать ЛМС, есть много преимуществ над имеющимися аналогами. Пока большинство передвижных амбулаторий функционируют только с одним специалистом. Наши мобильные больницы предоставляют целый список медицинских услуг: консультаций педиатра, терапевта, хирурга, эндокринолога, офтальмолога и других специалистов. Также есть возможность провести разноплановые обследования (УЗИ, ЭКГ, ТТГ, общий анализ крови).

Переоборудованные ЛМС мобильные больницы оснащены мощным генератором и большим запасом воды – значит, появляется возможность лечить людей даже там, где пока нет коммуникации. Кроме того, в наших больницах есть аптека, которая благодаря поддержке доноров предоставляет более 100 наименований бесплатных лекарств, а также там при необходимости можно бесплатно получить контактные линзы и очки.

В течение рабочего дня медицинский хаб способен предоставить около 500 консультаций. Не менее важный факт: при создании больниц на колесах учтены потребности разных людей, поэтому они оснащены элеваторами для лиц с инвалидностью и другими удобствами. Каждая такая машина может автономно работать на одном месте в течение нескольких недель, чего обычно достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с медициной в определенном регионе и оказать помощь всем нуждающимся.

Спасаем жизнь защитников: полевые хирургии

Жизнь наших защитников – на первом месте, ведь спасая военного, мы автоматически спасаем десятки и сотни гражданских. В случае тяжелого ранения помощь необходимо оказать в считанные минуты, а в полевых условиях задача усложняется еще больше.

Мы задумались над этим вопросом, и в результате совместно с благотворительным фондом имени Возницкого реализуем проект создания высокотехнических мобильных хирургических отделений – промышленных контейнеров, переоборудованных под операционные. Их размещают близко к линии фронта и оперируют раненых и нуждающихся в военных и гражданских. Операционная утепленная, покрытая водонепроницаемыми панелями, имеет разбавленную вентиляцию, систему кондиционирования и отопления. Специалисты подобрали новейшее и компактное оборудование для вмешательств различной сложности. Пропускная способность одной хирургии – около 60 человек в день на стабилизацию и чуть меньше на оперирование. Благодаря раздвижной конструкции появилась возможность увеличить рабочую площадь и производить 2 операции одновременно.

Война актуализирует старые проблемы

Конечно, сейчас Россия – главный разрушительный фактор для нашего государства. Однако вместе с полномасштабным вторжением заново возникли проблемы, которые нуждались в решении уже на протяжении многих лет.

К примеру: ремонт Ичнянской городской больницы. Почему это важно? Больница предоставляет медицинские услуги 54 населенным пунктам, в которых проживает около 30 тысяч человек. Но построена она в далеком 1967 году, а необходимый ремонт ни разу не производился. Из-за нарушенных санитарных условий больница была на грани закрытия, ведь начала протекать крыша и в помещениях образовалось значительное количество плесени. Военные действия на территории Черниговщины существенно увеличить поток нуждающихся в медицинской помощи и закрывать глаза на проблему стало невозможно.

За помощью ЛМС обратилась Елена Бутурлим, Ичнянский городской голова, с просьбой спасти медицинское учреждение от закрытия, ведь его помещение не соответствовало текущим санитарным нормам. В случае закрытия медицинского учреждения жители Ичнянщины были лишены доступа к медицинским услугам. Более 2 месяцев в сотрудничестве с Ичнянской городской администрацией длится капитальный ремонт кровли, для чего БФ выделил 5,5 миллиона гривен. В настоящее время уже выполнена большая часть запланированных работ, в частности демонтаж старой кровли, установка балок и утепление. Также мы совместно с администрацией города активно ищем партнеров для продления внутренних ремонтных работ отделений больницы, чтобы создать все условия для лечения жителей общины.

Вместе мы – сила

Сейчас в Украине деоккупированы более 40 тысяч квадратных километров. Нужно освободить еще более 100 тысяч квадратных километров, на которых проживает более 11 миллионов человек. Предстоит еще много работы. Пройдет не один год, прежде чем будут восстановлены и восстановлены все разрушенные объекты. Поэтому потребность в помощи еще долго будет актуальна. Только общая плодотворная работа государства, международных партнеров и благотворительных фондов может дать желаемый результат. Вместе мы отстроим Украину!