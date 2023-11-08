Виклики, потреби та благодійність для української медичної сфери в умовах війни

Здорова нація – основа успішної країни. Зараз, в умовах повномасштабної війни, ми відчуваємо це як ніколи. Адже на численних деокупованих територіях та у прифронтових зонах проблеми зі сферою медицини постають особливо гостро. І вирішувати їх потрібно вже зараз, щоб якомога більше здорових та активних людей брали участь у відбудові сильної України.

На початку 1990-х років в Україні жили 52 мільйони людей. За 30 років незалежності кількість населення постійно скорочувалась і на початок 2022 року в країні було 41,2 мільйона жителів. З початком повномасштабної населення скоротилося ще більше і за різними оцінками складає від 28 до 34 мільйонів.

Суттєвими чинниками цієї негативної динаміки є прогалини у сфері охорони здоров'я: тяжкі поранення, труднощі з отриманням первинної медичної допомоги, зруйновані лікарні. Усі вищеперераховані проблеми створюють серйозні виклики для держави. Адже медицина – це перш за все про збереження життя, покращення його якості та примноження населення. Тому наразі вкрай важливо стабілізувати медичну сферу.

Ситуація на деокупованих та прифронтових територіях є критичною. На сьогодні через війну в Україні повністю зруйновано понад 170 медичних закладів, і майже 1,5 тисячі – частково пошкоджено. Це суттєва цифра, якщо врахувати той факт, що значну кількість будівель майже неможливо відновити, а на ремонт решти потрібно багато часу і грошей. Для порівняння – у Лондоні під час Другої світової війни було евакуйовано та закрито на ремонт через пошкодження бомбами 17 госпіталів, а загалом ворог знищив 4400 місць у лікарнях. Проте британці вистояли і змогли відновитися. Зможемо і ми!

Державна програма

В Україні є програма з відновлення медичних закладів і надання медичної допомоги тим, хто цього потребує. Наразі з державного бюджету виділено понад 3 мільярди гривень для відновлення медзакладів. Як зазначають у МОЗ, при відбудові лікарень буде враховуватися їх роль у спроможній мережі. Сподіваємося, що завдяки цьому ресурси будуть розподілятися максимально ефективно. Всього на охорону здоров’я у 2023 році з бюджету виділили 166 мільярдів гривень. Їх розподіляють на закупівлю лікарських засобів і розхідних матеріалів, виплату заробітної плати тощо. Також є додаткові кошти на закупівлю необхідного обладнання.

Завдані російськими варварами руйнування настільки значні, що необхідні для відновлення гроші просто неможливо виділити з державного бюджету. Особливо під час війни. Крім коштів, будь-який ремонт потребує багато часу, – тим паче якщо говорити про капітальну відбудову. А надавати медичну допомогу треба тут і зараз.

Також варто зазначити, що за оцінками міжнародних партнерів для відновлення і відбудови пошкоджених медичних закладів внаслідок російської агресії Україні потрібно понад 15 мільярдів доларів. Ці цифри дають розуміння того, що внутрішніх ресурсів та допомоги від міжнародних партнерів може не вистачити.

Внесок благодійних організацій

Зараз Україні дуже важко. Окрім медицини, є не менш важливі галузі, які потребують фінансування: це відновлення житла, допомога найбільш постраждалим людям, ремонт інфраструктури та безліч іншого. Звичайно ж, не забуваємо і про оборону – першочергову статтю витрат. На все це йде значна частина грошей з державної скарбниці, тому допомога благодійників є життєво необхідною.

Яка ж роль благодійних організацій у ліквідації наслідків війни, і зокрема в медичній галузі? У чому їх переваги? Насамперед благодійні фонди гнучкіші: вони концентруються на окремих об'єктах, що потребують допомоги, і можуть дозволити собі ретельну увагу до деталей. Швидкості та ефективності під час реалізації проєктів сприяє і менша кількість бюрократії, адже ланцюжок комунікації між замовниками та виконавцями у випадку благодійності набагато коротший. І, нарешті, завдяки залученню партнерів фонди мають більше фінансових можливостей.

Наш благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність (далі ЛМС) активно допомагає відбудовувати Україну. За рік роботи ми долучилися до відновлення понад 70 об’єктів, 27 яких вже були завершені. На сьогодні фонд вже вклав у відновлення країни понад 2,6 мільйона євро. Для нас дуже цінно, що у цей важливий історичний момент можемо бути корисними для відродження медицини, відбудови зруйнованого та формування здорової нації.

В очікуванні відбудови: мобільні лікарні

Звісно, в ідеалі нам потрібна повноцінна відбудова стаціонарних медичних закладів. Що, власне, фонд і ставить в пріоритеті своєї діяльності. Але на це потрібен час і, звичайно ж, колосальні кошти. Проте, навіть попри війну, турботу про своє здоров'я неможливо відкласти на потім. Тому в пригоді стають альтернативні рішення, які пропонують благодійники.

Одним з основних напрямків допомоги, що надає Україні наш фонд, є збільшення парку мобільних клінік у партнерстві з благодійним фондом Fortitude UA. Їх особливостями є автономність та можливість переміститися туди, де люди не мають доступу до кваліфікованої медичної допомоги. Як правило, це нещодавно деокуповані території зі знищеною інфраструктурою і прифронтові зони. Машина з медичним обладнанням може приїхати в необхідне місце за лічені години.

У мобільних лікарнях, які допоміг переобладнати ЛМС, є багато переваг над наявними аналогами. Наразі більшість пересувних амбулаторій функціонують тільки з одним спеціалістом. Наші мобільні лікарні надають цілий перелік медичних послуг: консультацій педіатра, терапевта, хірурга, ендокринолога, офтальмолога та інших спеціалістів. Також у них є можливість провести різнопланові обстеження (УЗД, ЕКГ, ТТГ, загальний аналіз крові).

Переобладнані ЛМС мобільні лікарні оснащені потужним генератором і великим запасом води – отже, з'являється можливість лікувати людей навіть там, де поки що відсутні комунікації. Окрім цього, в наших лікарнях є аптека, яка завдяки підтримці донорів надає понад 100 найменувань безплатних ліків, а також там за необхідності можна безплатно отримати контактні лінзи та окуляри.

Протягом робочого дня медичний хаб здатний надати близько 500 консультацій. Не менш важливий факт: при створенні лікарень на колесах враховані потреби різних людей, тому вони оснащені елеваторами для осіб з інвалідністю та іншими зручностями. Кожна така машина може автономно працювати на одному місці протягом декількох тижнів, чого зазвичай достатньо, щоб стабілізувати ситуацію з медициною в певному регіоні та надати допомогу всім, хто цього потребує.

Рятуємо життя захисників: польові хірургії

Життя наших захисників – на першому місці, адже рятуючи військового ми автоматично рятуємо десятки і сотні цивільних. У випадку важкого поранення допомогу необхідно надати за лічені хвилини, а в польових умовах завдання ускладнюється ще більше.

Ми замислилися над цим питанням, і в результаті спільно з благодійним фондом імені Возницького реалізуємо проєкт зі створення високотехнічних мобільних хірургічних відділень – промислових контейнерів, переобладнаних під операційні. Їх розміщують близько до лінії фронту й оперують поранених військових та цивільних, які цього потребують. Операційна утеплена, вкрита водонепроникними панелями, має розведену вентиляцію, систему кондиціонування та опалення. Фахівці підібрали найновіше та найкомпактніше обладнання для втручань різної складності. Пропускна здатність однієї хірургії – близько 60 людей на день на стабілізацію та трохи менше на оперування. Завдяки розсувній конструкції з'явилася можливість збільшити робочу площу та проводити 2 операції одночасно.

Війна актуалізує старі проблеми

Звичайно, наразі росія – головний руйнівний чинник для нашої держави. Проте разом із повномасштабним вторгненням заново постали проблеми, що потребували розв'язання вже протягом багатьох років.

Наприклад: ремонт Ічнянської міської лікарні. Чому це важливо? Лікарня надає медичні послуги 54 населеним пунктам, в яких мешкає близько 30 тисяч людей. Але побудована вона в далекому 1967 році, а необхідний ремонт жодного разу не проводився. Через порушені санітарні умови лікарня була на межі закриття, адже почав протікати дах і в приміщеннях утворилася значна кількість плісняви. Військові дії на території Чернігівщини суттєво збільшити потік людей, що потребують медичної допомоги, і закривати очі на проблему стало неможливо.

По допомогу ЛМС звернулася Олена Бутурлим, Ічнянська міська голова, з проханням врятувати медичний заклад від закриття, адже його приміщення не відповідало поточним санітарним нормам. У разі закриття медичного закладу мешканці Ічнянщини були позбавлені доступу до медичних послуг. Понад 2 місяці у співпраці з Ічнянською міською адміністрацією триває капітальний ремонт покрівлі, для чого БФ виділив 5,5 мільйонів гривень. Наразі вже виконано більшу частину запланованих робіт, зокрема демонтаж старої крівлі, встановлення балок та утеплення. Також ми спільно з адміністрацією міста активно шукаємо партнерів для продовження внутрішніх ремонтних робіт відділень лікарні, щоб створити всі умови для лікування там мешканців громади.

Разом ми – сила

Наразі в Україні деокупованими є більш ніж 40 тисяч квадратних кілометрів. Потрібно звільнити ще понад 100 тисяч квадратних кілометрів, на яких мешкає понад 11 мільйонів людей. Попереду ще багато роботи. Пройде не один рік, перш ніж будуть відновлені та відбудовані всі зруйновані об’єкти. Тому потреба в допомозі ще довго буде актуальною. Тільки спільна плідна праця держави, міжнародних партнерів та благодійних фондів може дати бажаний результат. Разом ми відбудуємо Україну!