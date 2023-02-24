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16 министерств и 6 вице-премьеров: Шмыгаль раскрыл детали реформы Кабмина

16 министерств и 6 вице-премьеров: Шмыгаль раскрыл детали реформы Кабмина

Правительство рассматривает реформу всего государственного аппарата в сторону сокращения штата и уже имеет определенные планы именно по Кабинету министров. Цель реформы — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Forbes.

Относительно Кабмина продолжается дискуссия относительно того, какой должна быть реформа.

"Идеальная модель Кабмина – 15–16 мощных министерств и 5–6 мощных вице-премьеров. Это все комплексная реформа, над которой мы работаем в этом году. Сейчас идет анализ работы министерств", — сказал глава правительства.

В государственном аппарате в целом сокращение планируют провести в 2023 году, именно по Кабмину Шмыгаль сроки не уточняет.

"Параллельно с этим анализируем работу центральных органов исполнительной власти. Вместе с Минцифрой работаем над диджитализацией процессов, потому что невозможно просто сократить треть сотрудников – нужно наладить процессы и дать профессиональным людям инструмент, чтобы они становились более эффективными. Тогда можно говорить об оптимизации", — добавил премьеров

Напомним, еще в 2022 году сообщалось, что власти договорились уменьшить количество министерств с 20 до 14, а также уменьшить штат каждого ведомства. Планировалось также, что появятся пять новых министерств за счет объединения существующих. Тогда же стали известны ориентировочные зарплаты министров. Так, зарплаты некоторых министров превышают получаемую Шмыгальом.

Автор:
Вита Молодан