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16 министерств и 6 вице-премьеров: Шмыгаль раскрыл детали реформы Кабмина
Правительство рассматривает реформу всего государственного аппарата в сторону сокращения штата и уже имеет определенные планы именно по Кабинету министров. Цель реформы — снизить расходы на содержание государственного аппарата как минимум на 30%.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Forbes.
Относительно Кабмина продолжается дискуссия относительно того, какой должна быть реформа.
"Идеальная модель Кабмина – 15–16 мощных министерств и 5–6 мощных вице-премьеров. Это все комплексная реформа, над которой мы работаем в этом году. Сейчас идет анализ работы министерств", — сказал глава правительства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В государственном аппарате в целом сокращение планируют провести в 2023 году, именно по Кабмину Шмыгаль сроки не уточняет.
"Параллельно с этим анализируем работу центральных органов исполнительной власти. Вместе с Минцифрой работаем над диджитализацией процессов, потому что невозможно просто сократить треть сотрудников – нужно наладить процессы и дать профессиональным людям инструмент, чтобы они становились более эффективными. Тогда можно говорить об оптимизации", — добавил премьеров.
Напомним, еще в 2022 году сообщалось, что власти договорились уменьшить количество министерств с 20 до 14, а также уменьшить штат каждого ведомства. Планировалось также, что появятся пять новых министерств за счет объединения существующих. Тогда же стали известны ориентировочные зарплаты министров. Так, зарплаты некоторых министров превышают получаемую Шмыгальом.