Какие зарплаты украинские министры получили в октябре

Пресс-служба Кабинета министров раскрыла информация о заработных платах некоторых чиновников за октябрь. Глава правительства Денис Шмигаль на руки получил 61485,55 грн (начислено – 76379,56 грн, сумма удержанных налогов составляла 14894,01 грн). Однако зарплаты некоторых министров превышают полученную Шмигальом.

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Фактически полученная министром экономики Юлией Свириденко зарплата в октябре составляет 61 509,08 грн. Ей насчитали 76408,79 грн., из которых 14899,71 грн. — пошли на уплату налогов.

На руки получила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 61491,44 гривен. Насчитали 76386,88 грн., сумма удержанных налогов составляла 14895,44 грн.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук получила 61514,44 грн (начислено - 76415,46 грн; на налоги - 14901,02 грн)

Фактически министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил 61520,84 грн (начислено - 76423,40 грн; на налоги - 14902,56 грн)

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов получил на руки 122038,80 грн (начислено - 151601,00 грн; на налоги - 29562,20 грн)

Всего в структуре Кабмина 20 министерств. То есть заработные платы еще 15 министров за октябрь прессслужба правительства не раскрыла.

Известно, что в других сферах занятости (не в государственном аппарате) в большинстве регионов Украины мало вакансий с высокими зарплатами. При этом с мая 2022 Киев стабильно держит первенство по размеру средней заработной платы, которую предлагают работодатели в открытых вакансиях.

Самые маленькие зарплаты предлагают работодатели Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей.

Источник фото: ua.depositphotos.com