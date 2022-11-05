Які зарплати українські міністри отримали в жовтні

Пресслужба Кабінету міністрів розкрила інформація про заробітні плати деяких урядовців за жовтень. Очільник уряду Денис Шмигаль на руки отримав 61485,55 грн (нараховано — 76379,56 грн, сума утриманих податків складала 14894,01 грн). Однак зарплати деяких міністрів перевищують ту, що отримав Шмигаль.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Фактично отримана міністром економіки Юлією Свириденко зарплата у жовтні становить 61 509,08 грн. Їй нарахували 76408,79 грн, з яких 14899,71 грн — пішли на сплату податків.

На руки отримала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина 61 491,44 гривень. Нарахували 76386,88 грн, сума утриманих податків складала 14895,44 грн.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук отримала 61 514,44 грн (нараховано — 76415,46 грн; на податки — 14901,02 грн)

Фактично міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав 61 520,84 грн (нараховано — 76423,40 грн; на податки — 14902,56 грн)

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов отримав на руки 122 038,80 грн (нараховано — 151601,00 грн; на податки — 29562,20 грн)

Загалом в структурі Кабміну 20 міністерств. Відповідно заробітні плати ще 15-х міністрів за жовтень пресслужба уряду не розкрила.

Відомо, що в інших сферах зайнятості (не в державному апараті) в більшості регіонів України мало вакансій з високими зарплатами. При цьому з травня 2022 року Київ стабільно тримає першість за розміром середньої заробітної плати, яку пропонують роботодавці у відкритих вакансіях.

Найменші зарплати пропонують роботодавці Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей.

Джерело фото: ua.depositphotos.com