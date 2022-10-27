Що буде з зарплатами у найближчі півроку?

Фінансовий стан українського бізнесу поступово стабілізується. Попри складні умови війни компанії різних секторів економіки адаптувалися до діяльності в нових умовах та намагаються підтримувати власний персонал. Зараз лише третина роботодавців виплачує своїм співробітникам скорочену заробітну плату.

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Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Аналітики зазначають, що в нинішній кризовій ситуації ринок праці показує більш відчутну динаміку оновлення, порівнюючи з кризою 2014/2015 років та пандемічною кризою 2020 року.

"Якщо під час кризи 2014/2015 років компанії повернулися до докризового рівня зарплат влітку 2016 року, то зараз, через 7 місяців повномасштабної війни в Україні, переважна більшість роботодавців зазначають, що виплачують своїм співробітникам довоєнний рівень заробітної плати у національній валюті", - зауважують аналітики.

Згідно даних дослідження, лише третина роботодавців виплачує своїм співробітникам скорочену заробітну плату. Серед тих, хто скорочував компенсаційні виплати персоналу, більшість (11,6%) зменшили оклади на 16-30%. Також велика частка підприємств та організацій (7,8%) скоротили зарплату на 31-50%. Більш ніж на 50% відбулося скорочення окладів у 6,1% компаній.

Також від початку війни більшість компаній змінили підходи до додаткових виплат – бонусів та премій. Зокрема, повністю відмовилися від додаткових виплат кожна п’ята компанія (20,8%).

Чверть роботодавців (25,1%) були вимушені скоротити додаткові виплати. 42,5% компаній зберегли бонуси та премії у тому розмірі, який співробітники отримували до війни. Ще невелика частка (2,6%) роботодавців зменшила фіксовану частину заробітної плати, але збільшила бонуси. Позитивні зміни у матеріальній мотивації під час війни у вигляді збільшення додаткових бонусних виплат відбулися лише у 2,6% роботодавців.

На питання, якої зарплатної політики будуть дотримуватися компанії у найближчі півроку, чверть (28,2%) опитаних роботодавців відповіла, що не можуть спрогнозувати через невизначеність ситуації в країні.

Чверть підприємств та організацій (28,6%) планує утримати зарплати своїм співробітникам на довоєнному рівні. Кожна десята компанія планує поступове підвищення зарплат до довоєнного рівня після скорочення їх на початку війни.

Позитивні зміни у власній зарплатній політиці планує кожна п’ята компанія – 10,7% опитаних роботодавців готується до підвищення окладів окремим ключовим співробітникам, у 11% компаній відбудеться заплановане до війни підвищення заробітних плат всім співробітникам.

2% компаній, на жаль, готується до подальшого скорочення заробітних плат протягом наступних 6 місяців. 7% роботодавців вже скоротили зарплати, подальшого їх зниження не планується, проте й підвищення не відбудеться.

Нагадаємо, у найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії.

А за оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.