Что будет с зарплатами в ближайшие полгода?

Финансовое состояние украинского бизнеса постепенно стабилизируется. Несмотря на сложные условия войны, компании разных секторов экономики адаптировались к деятельности в новых условиях и пытаются поддерживать собственный персонал. В настоящее время только треть работодателей выплачивает своим сотрудникам сокращенную заработную плату.

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Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Аналитики отмечают, что в нынешней кризисной ситуации рынок труда показывает более ощутимую динамику обновления по сравнению с кризисом 2014/2015 годов и пандемическим кризисом 2020 года.

"Если во время кризиса 2014/2015 годов компании вернулись к докризисному уровню зарплат летом 2016 года, то сейчас, через 7 месяцев полномасштабной войны в Украине, подавляющее большинство работодателей отмечают, что выплачивают своим сотрудникам довоенный уровень заработной платы в национальной валюте", - сообщили в пресс-службе. аналитики

Согласно данным исследования, только треть работодателей выплачивает своим сотрудникам сокращенную заработную плату. Среди сокращавших компенсационные выплаты персонала большинство (11,6%) уменьшили оклады на 16-30%. Также большая часть предприятий и организаций (7,8%) сократили зарплату на 31-50%. Более чем на 50% произошло сокращение окладов у 6,1% компаний.

Также с начала войны большинство компаний изменили подходы к дополнительным выплатам – бонусам и премиям. В частности, полностью отказались от дополнительных выплат каждая пятая компания (20,8%).

Четверть работодателей (25,1%) были вынуждены сократить дополнительные выплаты. 42,5% компаний сохранили бонусы и премии в том размере, что сотрудники получали до войны. Еще небольшая доля (2,6%) работодателей снизила фиксированную часть заработной платы, но увеличила бонусы. Положительные изменения в материальной мотивации во время войны посредством увеличения дополнительных бонусных выплат произошли только у 2,6% работодателей.

На вопрос, какой зарплатной политики будут придерживаться компании в ближайшие полгода, четверть (28,2%) опрошенных работодателей ответила, что не могут спрогнозировать из-за неопределенности ситуации в стране.

Четверть предприятий и организаций (28,6%) планируют удержать зарплаты своим сотрудникам на довоенном уровне. Каждая десятая компания планирует постепенное повышение зарплат до довоенного уровня после сокращения в начале войны.

Положительные изменения в собственной зарплате планирует каждая пятая компания – 10,7% опрошенных работодателей готовится к повышению окладов отдельным ключевым сотрудникам, у 11% компаний состоится запланированное до войны повышение заработных плат всем сотрудникам.

2% компаний, к сожалению, готовятся к дальнейшему сокращению заработных плат в течение следующих 6 месяцев. 7% работодателей уже сократили зарплаты, дальнейшее их снижение не планируется, однако и повышение не произойдет.

Напомним, в ближайшие полгода вероятны сокращения персонала в каждой пятой украинской компании.

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.