В Правительстве обещают сделать государственные закупки более прозрачными

Кабинет Министров расширит перечень публикуемых в системе Prozorro закупочных данных.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, правительство делает важные шаги к большей прозрачности и открытости в сфере государственных закупок и сегодня на заседании утвердило ряд изменений.

"Будет расширен перечень публикуемых в системе закупочных данных. Уменьшается количество случаев, когда закупки могут проходить без использования электронной системы. Все договоры, приложения и внесения изменений в договоры по результатам аукционов должны публиковаться в системе", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что после начала полномасштабной войны часть закупок стала менее публичной из-за вопросов национальной безопасности.

"Но мы должны возвращаться к прозрачным процедурам, чтобы минимизировать коррупционные риски. Нулевая толерантность к коррупции для нас является ключевым принципом", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что после скандала с закупкой продовольствия для армии, премьер-министр Денис Шмигаль поручил разработать обновленную систему закупок для военных, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и собиралось обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Алексей Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.

После начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных, с должности уволили Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий.