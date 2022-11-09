В правительстве количество министерств планируют уменьшить с 20 до 14, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль с несколькими министрами вечером 8 ноября провели заседание, на котором обсудили изменения в структуре Кабинета министров. Предварительно, власти договорились уменьшить количество министерств с 20 до 14, а также уменьшить штат каждого ведомства.

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Об этом сообщило издание ZN со ссылкой на собственные источники. Официально такое решение ни Зеленский, ни представители правительства пока не подтверждали.

По данным издания, несколько министерств будут объединяться в одно ведомство. Без изменений сохранят восемь министерств, а именно:

Министерство энергетики;

Министерство иностранных дел;

Министерство финансов;

Министерство юстиции;

Министерство внутренних дел;

Министерство обороны;

Министерство образования и науки;

Министерство здравоохранения.

Вместе с тем появятся пять новых министерств за счет объединения существующих сейчас. Это планируют сделать следующим образом:

Министерство развития общин и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по реинтеграции временно оккупированных территорий объединят в Министерство развития инфраструктуры и территорий;

Министерство культуры и информационной политики и Министерство по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – в Министерство евроинтеграции, культуры и информационной политики;

Министерство экономики, Министерство по стратегическим отраслям промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия – в Министерство экономического развития;

Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) – в Министерство цифровой трансформации;

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики – в Министерство по делам ветеранов и социальной политики;

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины – изменяет название на Министерства экологии и природных ресурсов.

Также изменения в структуре Кабмина предполагают выделение Центра правительства. Орган будет отвечать за координацию стратегий и программ министерств и подчиняться непосредственно премьер-министру.

Представители власти также договорились о сокращении предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ):

в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;

в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до около 7 тысяч сотрудников;

в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

в терорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Последняя кадровая смена в Кабмине произошла недавно. Верховная Рада 3 ноября уволила Алексея Чернышева с должности главы Минрегиона. Кабинет министров назначил его главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Обязанности главы Минрегиона будет временно выполнять первый заместитель Василий Лозинский.

Напомним также, что в начале каденции Зеленского новые власти также реорганизовали структуру Кабмина. В частности, Минагрополитики превратили в департамент в структуре Минэкономики. Но впоследствии признали, что для сферы, генерирующей 40% ВВП (довоенный показатель), необходимо отдельное министерство.