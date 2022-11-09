В уряді кількість міністерств планують зменшити з 20 до 14, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр міністр Денис Шмигаль з кількома міністрами ввечері 8 листопада провели засідання, на якому обговорили зміни в структурі Кабінету міністрів. Попередньо, влада домовилася зменшити кількість міністерств з 20 до 14, а також зменшити штат кожного відомства.

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Про це повідомило видання ZN з посиланням на власні джерела. Офіційно таке рішення ні Зеленський, ні представники уряду наразі не підтверджували.

За даними видання, декілька міністерств будуть об'єднувати в одне відомство. Без змін збережуть вісім міністерств, а саме:

Міністерство енергетики;

Міністерство закордонних справ;

Міністерство фінансів;

Міністерство юстиції;

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство оборони;

Міністерство освіти і науки;

Міністерство охорони здоров’я.

В той же час з'являться п'ять нових міністерств за рахунок об'єднання існуючих зараз. Це планують зробити наступним чином:

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об'єднають у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;

Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Також зміни в структурі Кабміну передбачають виділення Центр уряду. Орган буде відповідати за координацію стратегій й програм міністерств та підпорядковуватися безпосередньо прем’єр-міністру.

Представники влади також домовилися про скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ):

у центральних апаратах міністерств – з 9 200 до 2 800 співробітників;

у територіальних органах міністерств – із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;

у центральних апаратах інших ЦОВВ – із 13 тисяч до 4 300 співробітників;

у терорганах інших ЦОВВ – із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Остання кадрова зміна в Кабміні відбулася нещодавно. Верховна Рада 3 листопада звільнила Олексія Чернишова з посади очільника Мінрегіону. Кабінет міністрів призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України".

Обов’язки глави Мінрегіону тимчасово виконуватиме перший заступник Василь Лозинський.

Нагадаємо також, що на початку каденції Зеленського нова влада також реорганізувала структуру Кабміну. Зокрема, Мінагрополітики перетворили в департамент в структурі Мінекономіки. Але згодом визнали, що для сфери, яка генергує 40% ВВП (довоєнний показник), необхідне окреме міністерство.