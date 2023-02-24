16 міністерств та 6 віцепремʼєрів: Шмигаль розкрив деталі реформи Кабміну

Уряд наразі розглядає реформу всього державного апарату в сторону скорочення штату і вже має певні плани саме щодо Кабінету міністрів. Ціль реформи — знизити видатки на утримання державного апарату щонайменше на 30%.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю Forbes.

Стосовно Кабміну ще триває дискусія щодо того, якою має бути реформа.

"Ідеальна модель Кабміну – 15–16 потужних міністерств та 5–6 потужних віцепремʼєрів. Це все комплексна реформа, над якою ми працюємо цього року. Зараз іде аналіз роботи міністерств", — сказав очільник уряду.

В державному апараті загалом скорочення планують провести в 2023 році, саме щодо Кабміну Шмигаль терміни не уточнює.

"Паралельно з цим аналізуємо роботу центральних органів виконавчої влади. Разом із Мінцифрою працюємо над диджиталізацією процесів, бо неможливо просто скоротити третину співробітників – треба налагодити процеси та дати професійним людям інструмент, щоб вони ставали ефективнішими. Тоді можна говорити про оптимізацію", — додав прем'єр.

Нагадаємо, ще в 2022 році повідомлялося, що влада домовилася зменшити кількість міністерств з 20 до 14, а також зменшити штат кожного відомства. Планувалося також, що з'являться п'ять нових міністерств за рахунок об'єднання існуючих зараз. Тоді ж стали відоми орієнтовні зарплати міністрів. Так, зарплати деяких міністрів перевищують ту, що отримує Шмигаль.