Автоимпортеры передали машины на нужды ВСУ и Нацполиции: склады пустые

Дилеры, которые занимаются импортом автомобилей в Украину, уже передали практически все машины со складов в распоряжение ВСУ и Нацполиции. Об этом генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко заявил в Facebook.

"Участники ВААИД передали почти все новые автомобили, которые были в наличии, ВСУ и полиции, однако авто и дальше не хватает, поэтому предлагаю на период военного состояния разрешить импорт транспортных средств без уплаты налогов в случае, если декларантом выступает автохозяйство МО или МВД", — считает Назаренко.

По его словам, есть иностранные компании, которые готовы передать ВСУ такие машины бесплатно, но не могут их ввезти из-за того, что не являются субъектами внешнеэкономической деятельности Украины.

"Они на границе передают авто представителям МО и МВД, а те декларируют без уплаты налогов! Сертифицировать не нужно, регистрировать тоже и сразу бойцам!" — предлагает он.

Назаренко считает, что следует назначить ответственных лиц на границах, которые бы принимали автомобили у иностранных благотворителей, декларировали их и ввозили без оплаты растаможки.

Напомним, многие крупные европейские и американские производители (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) отказались от поставок автомобилей в Россию.

Украина также настаивает на важности перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь грузового) к дорожной системе ЕС.