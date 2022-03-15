Автоімпортери передали машини на потреби ЗСУ та Нацполіції: склади порожні

Дилери, які займаються імпортом автомобілів в Україну, вже передали практично всі машини зі складів у розпорядження ЗСУ та Нацполіції. Про це генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко заявив у Facebook.

"Учасники ВААІД передали майже всі нові автомобілі, які були в наявності, ЗСУ та поліції, однак авто й надалі не вистачає, тому пропоную на період військового стану дозволити імпорт транспортних засобів без сплати податків у разі, якщо декларантом виступає автогосподарство МО чи МВС", – вважає Назаренко.

За його словами, є іноземні компанії, які готові передати ЗСУ такі машини безкоштовно, але не можуть їх ввезти через те, що не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України.

"Вони на кордоні передають авто представникам МО та МВС, а ті декларують без сплати податків! Сертифікувати не потрібно, реєструвати теж і одразу бійцям!" — пропонує він.

Назаренко вважає, що слід призначити відповідальних осіб на кордонах, які приймали б автомобілі у іноземних благодійників, декларували їх і ввозили без оплати розмитнення.

Нагадаємо, багато великих європейських та американських виробників (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors, Land Rover, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce) відмовилися від поставок автомобілів в Росію.

Україна також наполягає на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (насамперед вантажного) до дорожньої системи ЄС.