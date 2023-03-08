Бахмут и весь Донбасс – в приоритете. Президент рассказал о проведенном совещании с военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и разведкой. Об этом он сообщил во время видеообращения 8 марта.

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"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу: на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства ", – сказал глава государства.

Он поблагодарил каждого украинского воина за борьбу, защиту позиций, отражение штурмов и помощь огнем "тем, кто рядом с ним ведет бой".

"Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте. Это люди, это стойкость, это готовность драться, это опора друг для друга, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою", – высказался Зеленский.

Также он анонсировал новые санкционные решения.

"Готовим новые совершенно справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, подвешивать прочность нашего общества. Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет", – добавил президент.

Напомним, что 6 марта президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. В Офисе президента сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение обороны Бахмута.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов позже прокомментировал заседание, отметив, что члены Ставки обсудили усиление бахмутского направления. По его словам, об окружении города пока речь не идет.