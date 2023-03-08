Бахмут і весь Донбас – у пріоритеті. Президент розповів про проведену нараду з військовими

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою. Про це він повідомив під час відеозвернення 8 березня.

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"Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і весь Донбас – це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання: на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави", – сказав очільник держави.

Він подякував кожному українському воїну за боротьбу, захист позицій та відбиття штурмів та допомогу вогнем "тим, хто поруч із ним веде бій".

"Дуже важливо, що фронт – це не якась лінія на мапі. Це люди, це стійкість, це готовність битися, це опора одне для одного, це допомога одне одному. І це допомога всього нашого народу тим, хто зараз у бою", – висловився Зеленський.

Також він анонсував нові санкційні рішення.

"Готуємо нові цілком справедливі кроки нашої держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу, підважувати міцність нашого суспільства. Внутрішня безпека України – теж перший пріоритет", – додав президент.

Нагадаємо, що 6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. В Офісі президента повідомили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов згодом прокоментував це засідання, зазначивши, що члени Ставки обговорили посилення бахмутського напрямку. За його словами, про оточення міста наразі не йдеться.