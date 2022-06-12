Белорусская армия разворачивает на границе с Украиной средства радиоэлектронной борьбы, - Генштаб

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили наступление в районе Врубовки. Также россияне пытались вести наступление в направлении Николаевки, однако получили отпор и отошли. В частности, ВСУ удалось уничтожить еще десять танков, шестнадцать боевых бронированных машин и семь БПЛА.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

В приграничных районах Беларуси враг обустраивает пункты пропуска и разворачивает дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. На Северском направлении они ужесточают охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

В Белгородской и Курской областях продолжено воздействие повышенного уровня террористической угрозы. Противник продолжает обстреливать из минометов позиции ВСУ в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в Рожковичах, Гремячах, Луговке и Поповке.

В Харьковском направлении для сковывания действий сил обороны враг систематически обстреливает позиции ВСУ. Под обстрел попала гражданская инфраструктура недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Враг также нанес авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.

На Славянском направлении противник совершает систематические артобстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

В частности, оккупанты применили артиллерию и РСЗО в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск. Также оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

В Генштабе отметили, что украинские воины отбили наступление в районе Врубовки. Россияне пытались вести наступление в направлении Николаевки, однако получили отпор и отошли. Вражеский штурм в районе Васильевки украинцы тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Оккупанты также обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанне, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертывает дополнительные подразделения. На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения ВСУ и пытался вести контрбатарейную борьбу.

"Российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч. За прошедшие сутки потери противника составили десять танков, шестнадцать боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и до ста пятидесяти человек живой силы" – говорится в сообщении.

Напомним, что армия РФ за прошедшие сутки обстреляла поселки Павлоград и Синецкий Луганской области. В частности, враг попал в северодонецкий "Азот", а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание.