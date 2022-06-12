Білоруська армія розгортає на кордоні з Україною засоби радіоелектронної боротьби, - Генштаб

Українські захисники протягом минулої доби відбили наступ в районі Врубівки. Також росіяни намагалися вести наступ у напрямку Миколаївки, проте отримали відсіч та відійшли. Зокрема, ЗСУ вдалося знищити ще десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин та сім БпЛА.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що в прикордонних районах Білорусі ворог облаштовує пункти пропуску та розгортає додаткові засоби радіоелектронної боротьби. На Сіверському напрямку вони посилюють охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

В Бєлгородській та Курській областях продовжено дію підвищеного рівня терористичної загрози. Противник продовжує обстрілювати з мінометів позиції ЗСУ в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в Рожковичах, Гремячах, Лугівці та Попівки.

На Харківському напрямку для сковування дій сил оборони ворог систематично обстрілює позиції ЗСУ. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

На Слов’янському напрямку противник здійснює систематичні артобстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

Зокрема, окупанти застосували артилерію та РСЗВ в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Проводить перегрупування військ. Також окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не має. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

У Генштабі наголосили, що українські воїни відбили наступ в районі Врубівки. Росіяни намагалися вести наступ у напрямку Миколаївки, проте отримали відсіч та відійшли. Ворожий штурм в районі Василівки українці також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

Окупанти також обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи. На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи ЗСУ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

"Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч. За минулу добу втрати противника склали десять танків, шістнадцять бойових броньованих машин, сім БпЛА, понад десять одиниць автомобільної техніки та до ста п’ятдесяти осіб живої сили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що армія РФ протягом минулої доби обстріляла селища Павлоград та Синецький Луганської області. Зокрема, ворог влучив в сєвєродонецький "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання.