Безуглая написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

Марьяна Безуглая утверждает, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга Народа", но обещает остаться депутатом-мажоритарщиком и поддерживать президента.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", - отмечает Безуглая.

Она подчеркнула, что ей также не нужна должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, обвинив коллег в безделье и предательстве.

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта. Без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с любой -чем до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движения страны", - утверждает Безуглая.

Она добавила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга Народа", однако продолжает поддерживать президента и остается мажоритарным депутатом Оболонского района Киева.

Марьяна Безуглая: скандалы

В последнее время Безуглая сделала несколько скандальных заявлений, в том числе в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вызвав волну возмущения со стороны общества и политиков.

Она отмечала, что военное командование Украины "должно уйти", поскольку Залужный якобы не смог дать ответ на действия Украины в 2024 году. По словам нардепки, это послужило проблемой при планировании бюджета.

Кроме того, Безуглая призвала всех волонтеров, включая женщин, вступать в ряды ВСУ, а также предлагала лишать гражданства или вводить другие ограничения для военнообязанных, выехавших за границу.

5 января оборонный комитет отозвал Безуглую с должности заместительницы председателя. На следующий день на сайте Рады появился проект постановления о соответствующем решении. Как объяснял нардеп Ярослав Железняк, после того как документ рассмотрит регламентный комитет, 10-12 января постановление могут быть вынесены на голосование в зал парламента. Документ вступит в силу, если за него проголосуют не менее 226 депутатов.

Комитет по нацбезопасности и обороне и Регламентный комитет поддержали отзыв Безуглой, сама нардепка назвала действия своих коллег подлыми.

10 января в Верховной Раде отказались вносить в повестку дня постановление об освобождении депутата Марьяны Безуглой от должности.

В комментарии Интерфаксу председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что внести в повестку дня и рассмотреть проект постановления об отзыве Безуглой парламент сможет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Стефанчук добавил, что, несмотря на свое отношение к госпоже Марьяне, которая системно критикует и его в соцсетях, он "обязуется действовать исключительно на основании, в пределах и способами, определенными регламентом Верховной Рады". В то же время, он отметил, что ожидает высказывания позиции от фракции "Слуга Народа" по этому вопросу, поскольку Безуглая является представительницей этой политсилы в украинском парламенте.