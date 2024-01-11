Безугла написала заяву про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Мар'яна Безугла стверджує, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга Народу", але обіцяє залишитись депутатом-мажоритарником та підтримувати президента.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - зауважує Безугла.

Вона наголосила, що їй також не потрібна посада заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, звинувативши колег у байдикуванні та зраді.

"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту. без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни", - стверджує Безугла.

Вона додала, що написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу", проте продовжує підтримувати президента і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району Києва.

Марʼяна Безугла: скандали

Останнім часом Безугла зробила кілька скандальних заяв, зокрема щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спричинивши хвилю обурення з боку суспільства й політиків.

Вона зазначала, що військове командування України "має піти", оскільки Залужний нібито не зміг надати відповідь щодо дій України у 2024 році. За словами нардепки, це стало проблемою при плануванні бюджету.

Крім того, політикиня закликала всіх волонтерів, включаючи жінок, вступати до лав ЗСУ, а також пропонувала позбавляти громадянства чи вводити інші обмеження для військовозобовʼязаних, які виїхали за кордон.

5 січня оборонний комітет відкликав Безуглу з посади заступниці голови. Наступного дня на сайті Ради з’явився проєкт постанови про відповідне рішення. Як пояснював нардеп Ярослав Железняк, після того, як документ розгляне регламентний комітет, 10-12 січня постанову можуть винести на голосування в залу парламенту. Документ набуде чинності, якщо за нього проголосують щонайменше 226 депутатів.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.

10 січня у Верховній Раді відмовилися вносити до порядку денного постанову про звільнення депутатки Мар’яни Безуглої з посади.

У коментарі Інтерфаксу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої парламент зможе тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Стефанчук додав, що, попри своє ставлення до пані Мар'яни, яка системно критикує і його в соцмережах, він "зобов'язується діяти винятково на підставі, в межах і способами, визначеними регламентом Верховної Ради". Водночас він зауважив, що очікує висловлення позиції від фракції "Слуга Народу" щодо цього питання, оскільки Безугла є представницею цієї політсили в українському парламенті.