Відкликання Безуглої. Регламентний комітет порекомендував розглянути рішення в залі Ради

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендує парламенту позачергово включити до порядку денного проєкт щодо відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Відповідне рішення зʼявилося на сайті Ради 8 січня.

Проєкт постанови щодо Безуглої внесли члени комітету з питань оборони, зокрема і його очільник Олександр Завітневич.

Передбачається, що якщо Безуглу відкличуть з посади заступниці голови, вона залишиться членкинею комітету.

Марʼяна Безугла: скандали

Останнім часом Безугла зробила кілька скандальних заяв, зокрема щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, спричинивши хвилю обурення з боку суспільства й політиків.

Вона зазначала, що військове командування України "має піти", оскільки Залужний нібито не зміг надати відповідь щодо дій України у 2024 році. За словами нардепки, це стало проблемою при плануванні бюджету.

Крім того, політикиня закликала всіх волонтерів, включаючи жінок, вступати до лав ЗСУ, а також пропонувала позбавляти громадянства чи вводити інші обмеження для військовозобовʼязаних, які виїхали за кордон.

5 січня оборонний комітет відкликав Безуглу з посади заступниці голови. Наступного дня на сайті Ради з’явився проєкт постанови про відповідне рішення. Як пояснював нардеп Ярослав Железняк, після того, як документ розгляне регламентний комітет, 10-12 січня постанову можуть винести на голосування в залу парламенту. Документ набуде чинності, якщо за нього проголосують щонайменше 226 депутатів.