Отзыв Безуглой. Регламентный комитет порекомендовал рассмотреть решение в зале Рады

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту вне очереди включить в повестку дня проект об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя оборонного комитета. Соответствующее решение появилось на сайте Рады 8 января.

Проект постановления касательно Безуглой внесли члены комитета по обороне, в том числе и его глава Александр Завитневич.

Предполагается, что если Безуглу отзовут с должности замглавы, она останется членом комитета.

Марьяна Безуглая: скандалы

В последнее время Безугла сделала несколько скандальных заявлений, в частности касательно главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вызвав волну возмущения со стороны общества и политиков.

Она отмечала, что военное командование Украины "должно уйти", поскольку Залужный якобы не смог дать ответ касательно действий Украины в 2024 году. По словам нардепа, это стало проблемой при планировании бюджета.

Кроме того, политик призвала всех волонтеров, включая женщин, вступать в ряды ВСУ, а также предлагала лишать гражданства или вводить другие ограничения для военнообязанных, выехавших за границу.

5 января оборонный комитет отозвал Безуглу с должности заместителя председателя. На следующий день на сайте Рады появился проект постановления о соответствующем решении. Как объяснял нардеп Ярослав Железняк, после того, как документ рассмотрит регламентный комитет, 10-12 января постановление может быть вынесено на голосование в зал парламента. Документ вступит в силу, если за него проголосуют как минимум 226 депутатов.